Was haben PSA und Fiat Chrysler beschlossen?

Die Autokonzerne PSA und Fiat Chrysler Automobiles (FCA) haben die Fusion ihrer Unternehmen beschlossen. Damit wollen sie zum viertgrößten Autohersteller der Welt aufsteigen und ein Hauptakteur der Branche werden.

PSA führt neben Opel die Marken Peugeot , DS und Citroën .

führt neben die Marken , und . Fiat Chrysler hat die Marken Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia und Maserati im Angebot.

Ferrari gehört nicht mehr zu FCA, sondern ist seit 2016 ein eigenständiges Unternehmen. PSA-Konzernchef Carlos Tavares sagte, die Fusion sei "eine hervorragende Gelegenheit, eine stärkere Position in der Automobilindustrie" einzunehmen. Der Zusammenschluss soll in den nächsten zwölf bis fünfzehn Monaten umgesetzt werden, muss aber noch von Wettbewerbsbehörden und den Aktionären genehmigt werden.

Was erhoffen sich die Autokonzerne davon?

Die Branche steht unter einem enormen Druck, neue Klimaziele und drohende CO2-Strafzahlungen drängen die Hersteller dazu, Milliarden in Elektromobilität und autonome Autos zu investieren. Damit die Mobilität bezahlbar bleibt, müssen gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Der Schulterschluss von PSA und FCA bedeutet im Idealfall auch geteilte Entwicklungs- und Produktionskosten. "Im besten Falle haben die Konzerne durch die Vereinheitlichung von Fahrzeugplattformen große Skaleneffekte, sparen dadurch Kosten ein und umgehen dank umweltfreundlicherer Technologien die CO2-Strafzahlungen", sagt Peter Fintl von der Technologieberatung Altran.

Wer profitiert wie von der Fusion?

Vor allem Fiat profitiert durch die Fusion der Unternehmen. Der italienische Hersteller, der im Jahr 2014 den US-Autokonzern Chrysler übernommen hatte, bekomme durch den Zusammenschluss eine Überlebenschance, sagt Arthur Kipferler von der Strategieberatung Berylls. "Der verstorbene Sergio Marchionne hat Fiat durch die Chrysler-Übernahme noch einmal zehn Jahre Zeit verschafft, aber der Konzern hätte alleine nicht mehr durchgehalten."

Insbesondere technologisch ist die Fusion für den Fiat-Konzern von großer Bedeutung. Denn die Italiener werden die ab 2020 geltenden verschärften Klimaziele voraussichtlich nicht aus eigener Kraft erreichen. Bisher haben die Italiener auf große Investitionen in Elektroantriebe verzichtet und kein einziges E-Modell im Programm. "Fiat braucht dringend Zugriff auf neue Technologien. Im Bereich Elektromobilität sind die Italiener Nachzügler", so Fintl. Fiat könne daher in großem Stil vom Know-how des PSA-Konzerns profitieren. PSA-Chef Tavares sagt, es gehe bei der Fusion darum, den Übergang zu einer "sauberen, sicheren und nachhaltigen Mobilität" zu meistern.

Auch der PSA-Konzern kann gestärkt aus der Fusion hervorgehen. Fiat öffnet PSA den Eintritt in den US-Markt. Nicht für Kleinwagen, aber für gehobenere PSA-Marken wie DS. Fiat hat durch Chrysler ein gut ausgebautes Vertriebsnetz in Nordamerika, was den Markteinstieg von Peugeot in Amerika erheblich erleichtern könnte. Zudem ist Fiat dort bereits mit den Marken Jeep und Ram erfolgreich. Dieses Geländewagensegment - bislang ebenfalls kein Beritt von PSA - eröffnet den Franzosen neue Kundengruppen.

Wird es neue Modelle geben?

Vorerst sind keine neuen Modelle geplant, vor allem Fiat könnte durch den Zusammenschluss jedoch dringend benötigte neue Autos auf den Markt bringen. Die Marke könne nach dem Schema neu aufgebaut werden, das auch bei der PSA-Tochter Opel angewendet wurde, erklärt Arthur Kipferler von Berylls: Mit neuen Modellen, die auf den bereits entwickelten, kostengünstigen PSA-Plattformen und aktueller Technik des französischen Konzerns basieren. "Nach dem Ende des 500 und des Panda hat die Marke keine Volumenmodelle mehr im Angebot und spielt auf dem Weltmarkt eigentlich keine Rolle" Hier könnte die Fusion Fiat retten, erklärt Kipferler. Mit einer Einschränkung: Kleine Autos wie der 500 stünden auch im fusionierten Konzern vor dem Aus. Sie werden durch die neuen, aufwendigen Abgasreinigungssysteme zu teuer und hätten deshalb keine Zukunft, so Kipferler. "Für einen Kleinstwagen gibt kein Kunde 17.000 Euro aus."

Was passiert mit den einzelnen Marken der Konzerne? Werden alle überleben?

Das gilt angesichts der großen Vielfalt und der teilweise großen Probleme als unwahrscheinlich. Vor allem Alfa Romeo kämpft mit zu geringen Absatzzahlen und kann Erwartungen nicht erfüllen - obwohl die Marke viele eingefleischte Fans hat. "Vielleicht ist es Zeit, dass Alfa Romeo ins Museum wandert, nachdem mehrere Neustarts nicht funktioniert haben", bilanziert Strategieberater Kipferler.

Doch nicht nur Alfa steht vor einer ungewissen Zukunft, auch zwei weitere FCA-Marken haben Kipferler zufolge ebenfalls schlechte Chancen: "Lancia ist eigentlich schon Geschichte, Chrysler ebenfalls". Lancia zehrt zwar noch von seiner ruhmreichen Motorsportgeschichte, ist außerhalb Italiens jedoch nicht mehr existent. Und die Modellpalette Chryslers schrumpfte in den letzten Jahren auf zwei Modelle zusammen: die Limousine 300 und den Minivan Pacifica.

Anders sieht es laut Experten im Luxussegment der Italiener aus. "Fiat bringt mit Maserati eine noch immer starke Marke in die Fusion mit ein. Das ermöglicht dem PSA-Konzern den Zugang ins gehobene Fahrzeugsegment", sagt Altran-Experte Fintl. Allerdings sei noch offen, ob der für seinen harten Sparkurs bekannte PSA-Chef Tavares bereit ist, Geld in die Weiterentwicklung von Maserati zu investieren.

Für die Kernmarke Fiat stehen die Chancen Kipferler zufolge besser: "Fiat ist in Italien eine Institution, die man nicht einfach schließen kann. Wenn es schon Alfa Romeo und Lancia an den Kragen geht, muss wenigstens Fiat überleben. "Alles andere", so Kipferler, "wäre auch der Familie Agnelli, einem der größten Anteilseigner des neuen Konzerns, wahrscheinlich nicht zu vermitteln."

In welchem Segment ist der neue Konzern besonders stark?

Bei Peugeot, Citroen, Fiat und Opel denkt man zuerst an Kleinwagen. Doch die Stärke des neuen Konzerns liegt nicht nur in diesem Bereich, erklärt Strategieberater Kipferler: "Bei den leichten Nutzfahrzeugen sind FCA und PSA zusammen extrem stark." In diesem Bereich ergänzen sich die Stärken beider Hersteller: "PSA ist bei den leichten Vans sehr erfolgreich, Fiat bei größeren Transportern - und Ram hat auf dem Pick-up-Markt in den USA hohe Marktanteile", so Kipferler.

Der neue Konzern hat jedoch eine Schwäche im sogenannten Premiumbereich - mit der Ausnahme Jeep. Denn die Marke sei zwar nicht auf dem Niveau von Porsche oder Mercedes, erklärt Kipferler, aber verkaufe mehr Autos als Lexus, Volvo und Jaguar-Land-Rover. "Weiter oben wird es dann aber eng", urteilt der Strategieberater. Hier bietet der Konzern mit Maserati zwar einen großen Namen auf, der bislang allerdings nie nachhaltig Erfolg hatte.

Wo liegen die technologischen Stärken des neuen Autokonzerns?

Ganz einfach: In der französischen Konzernhälfte. "PSA ist bei allen Technologien weiter als FCA", urteilt Strategieberater Kipferler. Denn Fiat Chrysler ist nicht nur bei der Elektromobilität nicht auf der Höhe der Zeit, auch bei Assistenzsystemen, dem Infotainment und modernen Fahrzeugplattformen ist die Konkurrenz dem italo-amerikanischen Hersteller enteilt. So stammt beispielsweise die Plattform, auf der die Limousinen Dodge Charger und Chrysler 300 stehen, aus dem Jahr 2011. Sie basiert größtenteils aber auf dem Unterbau der Mercedes-Baureihe W210, die 1995 vorgestellt wurde.

PSA verfügt aber nicht nur über die dringend benötigten modernen Plattformen und Assistenzsysteme. Der französische Konzern schaffe es, moderne Sicherheitssystem in ein gutes Design zu verpacken und günstig anzubieten, erklärt Kipferler - und besitzt damit genau das, was Fiat braucht. Gleichzeitig schaffen es die Franzosen, mit günstigen Autos hohe Renditen einzufahren, was auch Volkswagen mit seiner Kernmarke VW nicht in diesem Ausmaß schaffe, so Kipferler: "PSA hat die Gleichung aus Innovation, niedrigen Kosten und einem attraktiven Produkt zu einem günstigen Preis bemerkenswert gut gelöst."