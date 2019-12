Langzeitvergleich Immer mehr Unfälle unter deutschen Radfahrern

Die Zahl der Unfälle zwischen Radfahrern ist in den letzten Jahren eklatant gestiegen. Zu diesem Schluss kommen die Unfallforscher der Allianz, die in einem Langzeitvergleich die Unfalldaten des Statistischen Bundesamts analysiert haben. Gemeint sind Kollisionen, an denen kein Autofahrer beteiligt war und die etwa auf dem Radweg stattfanden. Während 2011 noch 3837 Unfälle unter Radfahrenden gezählt wurden, waren es 2018 bereits 5648. Das ist ein Plus von 47 Prozent.

Die Analyse der Unfallzahlen zeigt, dass es auf Radwegen in Deutschland offensichtlich immer enger und gefährlicher wird. "Ein Grund dafür dürfte sein, dass das vorhandene Radwegenetz dem veränderten Radverkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen ist", sagt Unfallforscher Jörg Kubitzki vom Allianz Zentrum für Technik. Denn auf Deutschlands Radwegen ist immer mehr los. Das zeigen etwa die Dauerzählstellen für den Radverkehr in unterschiedlichen Städten an.

Räder, E-Bikes, E-Scooter: Es wird eng auf den Wegen

Die beiden Fahrradbarometer in Stuttgart verzeichnen beispielsweise von 2014 bis 2018 zusammen einen Zuwachs von 953.240 auf 1.306.607 Räder an. Das ist ein Plus von fast 40 Prozent. Auch der Bestand an Fahrrädern in deutschen Haushalten ist gestiegen, laut Zweirad-Industrie-Verband von 70 Millionen Rädern in 2011 auf 73,5 Millionen in 2017. Außerdem sind immer mehr unterschiedliche Akteure auf Radwegen unterwegs, neben normalen Fahrrädern und E-Bikes seit 2019 auch E-Scooter.

Unabhängig von den Unfällen, an denen ausschließlich Radfahrer beteiligt waren, ist die Zahl der Unfälle insgesamt, die von Radlern verursacht wurden, in den vergangenen Jahren um zehn Prozent gestiegen - von 2011 bis 2018 von gut 19.100 auf knapp 21.100. Bei knapp zwei Dritteln aller Radunfälle liegt die Schuld laut Polizei bei den Fahrradfahrern. 2018 verunglückten über 96.000 Menschen in Deutschland auf Fahrrädern. Die häufigste Unfallursache war mit einem Anteil von über einem Fünftel das Fahren auf der falschen Straßenseite.

In einer früheren Version war der Artikel überschrieben mit der Zeile "Doppelt so viele Unfälle unter deutschen Radfahrern". Tatsächlich handelt es sich um einen Anstieg um fast 50 Prozent. Wir haben das korrigiert.