Was für Autofahrer die Parkplatzsuche zum Feierabend, ist für Stadtradnutzer die Rushhour an den Leihstationen: In manchen Gegenden ist einfach nichts zu machen. Im Januar 2019 betraf das sogar ganz Hamburg: Einen Monat lang wurden alle Räder aus dem Verkehr gezogen, damit die komplette Flotte ausgetauscht werden kann. 2600 neue Bikes wurden auf die mehr als 200 Stationen in der Hansestadt verteilt.

Die Räder sind vor allem im Norden beliebt: Stadtrad gehört zur Call-a-Bike-Familie der Deutschen Bahn mit 15.000 Rädern in 70 Städten. Nirgends wird so viel ausgeliehen wie in Hamburg. Die jährlich rund drei Millionen Fahrten erreicht kein anderes System in Deutschland, sagt Susanne Meinecke, Pressesprecherin der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Hamburg. Jedes Stadtrad lege im Durchschnitt etwa 10.000 Kilometer im Jahr zurück. Zum Vergleich: Im Durchschnitt fuhr ein Auto 2017 laut Kraftfahrt-Bundesamt 13.257 Kilometer.

Und die Stadt hat große Pläne: Die Flotte soll anwachsen: 4500 Räder, 70 Lasten-Pedelecs und 350 Ausleihstationen sind das Ziel. Geplant sei die Vollabdeckung des Stadtgebiets mit den neuen Rädern. Grund genug, das Nachfolgemodell einmal genau unter die Lupe zu nehmen, bei einer Fahrt von Ost nach Süd. 9,4 Kilometer.

App starten, entriegeln, losfahren

So ein Stadtrad ist kein Renner. Soll es auch nicht sein, sondern möglichst robust und intuitiv zu bedienen. Niedrige Einstiegshöhe, Höhenskala an der Sattelstütze, Ringklingel und Shimano-Nexus-Schaltung mit sieben Gängen machen einen soliden Eindruck. Markanteste Neuerung ist das digitale Bedienfeld am Lenker. Ein Display, eingefasst von analogen Infografiken. Vorher musste man sich runter bis zur Hinterradstrebe beugen, um die Einheit zu erreichen. Sie zeigt an, was zu tun ist: Nummer über die App eingeben, Rad entriegeln, losfahren.

Die Räder sind massiv. Man sitzt aufrecht, wie auf einem Trimm-dich-Gerät. Das alte Modell hat 24,9 Kilogramm auf die Waage gebracht, die neue Generation wiegt laut Deutscher Bahn etwa 23,8 Kilogramm.

Dabei läuft es flüsterleise, kein Vergleich zur Billigvariante aus Asien, das quengelnd quietschend schon von Weitem zu hören ist. Produziert werden die Stadträder laut Betreiber von einem deutschen Hersteller. Von wem genau, wird aus wettbewerbstechnischen Gründen aber nicht verraten.

Die neuen Modelle haben den charakteristischen Gepäckträger behalten: Die Halbschale aus Metall wird gerne auch zum Transport von Mitfahrern genutzt. Erlaubt ist das nicht: Sie ist nur für eine Zuladung von 15 Kilogramm zugelassen, so steht es im Nutzervertrag. Der Lackschutz am Rahmen ist ebenfalls geblieben - an den Stellen, an denen die coolen Kids bergab ihre Füße parken.

Die Bremsgriffe zeigen für kleine Hände etwas zu weit nach unten. Auch könnte die Bremskraft stärker sein - das Rad stoppt zögerlich beim ersten Anziehen. Zieht man die Hebel aber kräftig durch, stoppen die Räder zuverlässig.

Was hat Köln, was Hamburg nicht hat?

Insgesamt sind die Hamburger Nutzer sehr zufrieden mit den neuen Modellen. Das erfährt man bei Gesprächen an den Leihstationen und über Facebook. Lob gibt es für die neue Position des Displays und die neue Biegung am Kolben des Seilschlosses. Auch rutsche man von den Sätteln nicht mehr so leicht runter und die Höhenmarkierung an der Sattelstütze sei praktisch. Geschimpft wird über das An- und Absperrsystem im Allgemeinen und die von vielen als ewige Fummelei empfundene Verbindung von Speichen- und Seilschloss an den festen Stationen im Besonderen.

Die Deutsche Bahn verweist bei der Kritik auf die Stadt: "In Hamburg und in Stuttgart betreiben wir die Systeme im Auftrag. Die Ausgestaltung, also in diesem Fall mit festen Stationen und mit Seil, ist Teil der Ausschreibung, beziehungsweise eine Vorgabe der Kommune", sagt ein Bahnsprecher.

"Die Freie und Hansestadt Hamburg hat sich bei der Neuausschreibung des Systems aus stadtgestalterischen und ordnungspolitischen Gründen erneut für ein System mit ortsfesten Leihstationen entschieden", sagt Susanne Meinecke, Pressesprecherin der Verkehrsbehörde. Auch sei es wirtschaftlich, die vorhandenen Abstellpoller und Terminals weiter zu benutzen. Insgesamt sei so ein sehr guter Preis erzielt worden, der ermögliche, das Netz weiter auszubauen.

Mit diesem Trick fährt man umsonst

Geschafft: Nach 40 Minuten ist die Teststrecke abgeradelt. Damit hat die Fahrt genau einen Euro gekostet. Neben der Jahresgebühr von fünf Euro, die bei der Erstanmeldung als Fahrtguthaben gutgeschrieben wird, zahlt man zehn Cent pro Leihminute. Die ersten 30 Minuten sind jedoch kostenlos, bei jeder Fahrt.

Das schreit nach einem Test im Test beim Rückweg: fliegender Radwechsel auf etwa der Hälfte des Weges. Funktioniert. Das persönliche Fahrtkonto ist an der Zwischenstation wieder auf null gestellt und damit die Fahrt kostenfrei. Wichtig: Für den Radwechsel unbedingt eine Station ansteuern, an der durchgehend Räder stehen.