Letztes Juniwochenende "Staustufe Rot" zum Ferienbeginn

Wer am letzten Juniwochenende unterwegs ist, braucht gute Nerven. Sechs deutsche Bundesländer sowie Dänemark, Belgien, Tschechien und Teile Österreichs starten in die Sommerferien. Der ADAC erwartet eine große Reisewelle vor allem aus dem Norden und Westen Deutschlands auf den Autobahnen. Der Auto Club Europa (ACE) gibt für weite Teile Deutschlands ab Freitagmittag "Staustufe Rot" aus.

Für Samstagvormittag bis in den Nachmittag hinein sowie am späten Sonntagnachmittag werden weitere Stauspitzen erwartet. Wer kann, sollte am besten unter der Woche und früh am Morgen starten, rät der ACE. Neben den Brennpunkten Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Stuttgart und München sowie den Routen zu den deutschen Küsten müssen Autofahrer auf folgenden Strecken mit Staus rechnen:

A 1 Lübeck - Puttgarden und Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A 2 Dortmund - Hannover - Berlin

A 3 Köln - Frankfurt/Main - Würzburg - Nürnberg - Passau A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

A 6 Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern und Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Flensburg und Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock - Rostock

A 24 Berlin - Hamburg

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

A 93 Kiefersfelden - Rosenheim

A 95 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München

In Österreich starten das Burgenland, Niederösterreich und Wien in die Sommerferien. Die Autoclubs erwarten daher bereits am Freitagnachmittag sehr viel Verkehr in der gesamten Alpenrepublik. Die Transitstrecken in Richtung Süden dürften sich ab dem frühen Samstagvormittag füllen. Über Wartezeiten an den Übergängen Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) informiert die Infrastrukturgesellschaft Asfinag.

Auch in der Schweiz drohen Staus, dort beginnen in einigen Kantone die Sommerferien. Besonders auf der Gotthardroute (A 2) dürfte es zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend zu Verzögerungen kommen. Urlauber können hier jedoch auf die A 13 (Chur - San Bernardino) ausweichen.