Wer in den kommenden Tagen in den Urlaub fährt oder zurück nach Hause will, muss laut ADAC viel Wartezeit einplanen. Die Reiserouten werden zeitweise zum Dauerparkplatz, denn alle Bundesländer haben Ferien. "Wir erwarten das staureichste Wochenende des Sommers", sagte ein Sprecher des Verkehrsclubs.

Aus Baden-Württemberg und Bayern rollt die erste, aus Teilen der Niederlande die zweite Reisewelle. Auf dem Heimweg sind schon viele norddeutsche und skandinavische Autourlauber, bei denen demnächst die Ferien enden. Auf den Rückreisespuren könnte es somit auch eng werden.

Für den Großraum Mannheim - Heidelberg - Speyer rechnet der ADAC zusätzlich mit viel Besucherverkehr durch das Formel-1-Rennen in Hockenheim. Wer sich diesem Stress nicht aussetzen will, sollte seine Fahrt möglichst auf Montag oder Dienstag verlegen.

Die besonders belasteten Fernstraßen (beide Richtungen):

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Bremen - Hamburg - Puttgarden

A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Speyer

A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau A 99 Umfahrung München

Auch im benachbarten Ausland drohen am Wochenende sehr lange Autoschlangen nach Norden und Süden. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem die Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Entlang der österreichischen Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, weil die Ausweichrouten gesperrt sind. An den drei Autobahngrenzübergängen Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim) drohen lange Wartezeiten.

Österreich

Problemstrecken sind vor allem die wichtigsten Transit- und Urlauberrouten:•

West-Autobahn A 1 (Salzburg - Wien)

Ost-Autobahn A 4 (Wien - Nickelsdorf/Budapest)

Tauernautobahn A 10 (Salzburg - Villach)

Inntalautobahn A 12 (Kufstein - Innsbruck)

Brennerautobahn A 13 (Innsbruck - Brenner)

Fernpass-Route B 179 (Füssen - Reutte - Nassereith).

Deutlich weniger Staus muss befürchten, wer für die Fahrt nach Süden die Strecke durch den Felbertauerntunnel wählt. Der verbindet das Bundesland Salzburg mit Osttirol.

Schweiz

In der Schweiz werden Urlauber auf der Gotthard-Route A 2, vor allem vor dem Gotthardtunnel, auf der San Bernardino-Route A 13 sowie auf den wichtigen Durchgangsautobahnen A 1 (St. Gallen - Zürich - Bern) und A 3 (Basel - Zürich - Chur) warten müssen. Eine gute, wenngleich nicht ganz günstige Alternative zur Gotthard-Route ist laut ADAC die Lötschberg-Autoverladung. Der Autozug fährt zwischen den Schweizer Orten Kandersteg und Goppenstein und kostet pro Fahrzeug (bis 3,5 Tonnen) wochentags umgerechnet 23 und am Wochenende rund 26 Euro.

Italien

Über ein großes Zeitpolster verfügen sollte auch, wer nach Italien will. Häufig dicht sind folgende Autobahnen:•

A 22 Brennerautobahn (Brenner - Bozen - Modena)

A 23 (Villach - Udine)

A 4 (Verona - Venedig - Triest) und der anschließende, schmale slowenische Küstenstreifen bis zur kroatischen Grenze bei Dragonja - Besondere Staugefahr besteht im Abschnitt Venedig - Triest wegen einer Großbaustelle zwischen Portogruaro und Palmanova.

A 7 (Mailand - Genua)

A 9 (Chiasso - Mailand) sowie allgemein der Großraum Mailand

Frankreich

In Frankreich wird vor allem die Fahrt auf den Hauptferienrouten in Richtung Mittelmeer und an der Küstenautobahn nach Spanien zum Geduldsspiel: