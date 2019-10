Fast überall Herbstferien Auf diesen Autobahnen droht Stau am Wochenende

Am kommenden Wochenende erreichen die herbstlichen Staus ihren Höhepunkt. Autofahrer sollten daher deutlich mehr Zeit für die Fahrt einplanen. Der Grund: Urlauber aus 14 Bundesländern sind unterwegs in die Ferien oder auf der Heimreise, erklärt der ADAC. So beginnen zum Beispiel im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen die Herbstferien, während sie etwa in Hessen enden oder in Thüringen in die zweite Woche gehen. Lediglich in Bayern und Baden-Württemberg ist noch regulär Schule. Auf diesen Routen drohen lange Verzögerungen:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A 1 / A 3 / A 4 Kölner Ring

A 1 Hamburg - Bremen

A 2 Dortmund - Hannover

A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 24 Hamburg - Berlin

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

In den benachbarten Alpenländern ist der Herbsturlauberverkehr ebenfalls zeitweise sehr stark. Zu den Staurouten zählen unter anderem Arlberg-, Tauern-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route, aber auch die wichtigen Bundesstraßen in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten und der Steiermark. An den drei Autobahnübergängen Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim) müssen sich Autofahrer bei der Einreise nach Deutschland auf Wartezeiten von bis zu 30 Minuten einstellen.

Bei einem Stau die Autobahn zu verlassen und über Landstraßen zu fahren bringe laut ADAC generell nur selten einen Vorteil. Auch die Ausweichstrecken seien schnell verstopft. Erst ab Staus von mehr als zehn Kilometer Länge oder bei einer Vollsperrung mache es Sinn, von der Autobahn abzufahren.