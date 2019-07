Stauwelle Starker Ferienverkehr blockiert Autobahnen

Der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg und beginnender Rückreiseverkehr in anderen Bundesländern sorgen für volle Autobahnen.

Insbesondere rund um München in Richtung Österreich und im Raum Hamburg in Richtung Nordsee herrschte bereits am Mittag viel Verkehr, sagte ein Sprecher des Automobilclubs ADAC. Im Laufe des Tages sollte das Verkehrsaufkommen noch zunehmen.

Viel Geduld brauchten die Reisenden auf der A7 beim Dreieck Hamburg-Südwest Richtung Flensburg, dort stockte der Verkehr auf etwa 20 Kilometern. Auch in Brandenburg bildeten sich größere Staus auf den Routen Richtung Nord- und Ostsee.

Staus in Berlin und Österreich

So sei am Berliner Ring das Dreieck Barnim zur Autobahn A11 Richtung Stettin "vollkommen überstaut", sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Das Gleiche gelte für das Autobahndreieck Havelland zur Autobahn A24.

In Bayern gab es auf der A8 vor dem Grenzübergang Bad Reichenhall in Richtung Salzburg Verkehrsbehinderungen auf etwa sieben Kilometern. In Österreich gelten an allen Wochenenden bis zum 14. September Fahrverbote für den Durchgangsverkehr auf Ausweichrouten in Tirol und Salzburg. Betroffen sind vor allem die Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn.

Zum Schwerpunkt in Österreich entwickelte sich laut Verkehrsklub ÖAMTC die Autobahn zwischen Villach und dem Karawankentunnel, wo der Stau auf 15 Kilometer anwuchs. Staus gab es auch bei den Grenzübergängen Füssen und Salzburg sowie auf der Brennerautobahn Richtung Italien.