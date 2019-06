Sich erst mühsam an der Tankstelle registrieren und dann nur halb so viel Treibstoff fürs Geld bekommen wie erhofft: So etwas ist für Fahrer von Diesel- oder Benzinautos unvorstellbar - an öffentlichen Elektroauto-Ladesäulen dagegen Alltag. Das hat eine Recherche der Stiftung Warentest ergeben.

Demnach herrscht bei den Preisen nach wie vor Chaos. Nicht nur, dass Autofahrer je nach Vertrag an ein und derselben Säule völlig unterschiedlichen, zum Teil extrem teuren Tarifen unterliegen - sie wissen zu Beginn des Ladevorgangs oft auch nicht einmal, wie viel sie die Kilowattstunde Strom am Ende kostet.

Damit setzt sich das jahrelange Ladewirrwar, über das der SPIEGEL immer wieder berichtet hat, offenbar fort. Das Aufkommen leistungsstarker Schnelllader hat die Lage zumindest teilweise eher noch verkompliziert.

"Wer auf öffentliche Ladestationen angewiesen ist, braucht gute Nerven", zitiert die Stiftung Gregor Kolbe vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Vor allem zeitbasierte Modelle hätten ihre Tücken. Bei solchen Angeboten zahlen Fahrer nicht pro Kilowattstunde, sondern beispielsweise pro Minute Ladezeit.

In einem solchen Tarif, aber auch bei Pauschalpreisen pro Ladevorgang, wissen Kunden der Stiftung zufolge oft nicht, wie viel Strom sie bekommen - und somit, was sie das Stromtanken am Ende kostet. Denn das hängt nicht nur davon ab, wieviel die Säule leistet, sondern auch der im Auto eingebaute Bordlader. Deren Leistung variiert in einzelnen Modellen oft zwischen 3,7 und elf Kilowatt. Vor allem große, schwere Autos haben oft stärkere Bordlader.

"Steht ein Kleinwagen an einer Säule, die pro Minute abrechnet, zieht er in derselben Zeit weniger Strom als ein großer Geländewagen", schlussfolgert die Stiftung Warentest. Auch Wetter und Standort beeinflussten demnach die Ladeleistung. Der Fahrer hat darauf keinen Einfluss und tappt oft im Dunkeln.

Doch der Preis bleibt an den öffentlichen Ladesäulen häufig nicht nur unklar, er ist mitunter auch sehr hoch: An Säulen, die nach Strommenge abrechnen, können bis zu 54,5 Cent pro Kilowattstunde fällig werden. Haushaltsstrom kostet im Schnitt etwa 30 Cent. Als Grund für den Preisunterschied nennt die Stiftung Warentest die teure Installation und den Betrieb der Ladesäulen.

Das Chaos komplett macht die Zahl unterschiedlicher Abrechnungsmodelle. Einige Beispiele:

Bei einigen Stadtwerken kostet ein Ladevorgang pauschal sieben Euro.

Ein Tarif von ChargeNow kostet 9,50 Euro im Monat, das normale Laden mit Wechselstrom kostet tagsüber vier Cent pro Kilowattstunde, nachts zwei.

Innogy verlangt eine Grundgebühr von 4,95 Euro im Monat und 30 Cent pro Kilowattstunde.

Für 35 Euro monatlich gibt es dagegen bei den Stadtwerken Düsseldorf unbegrenztes Normalladen.

Die Stadtwerke Frankfurt (Oder) verlangen zusätzlich zu fünf Euro monatlicher Grundgebühr 32 Cent pro Kilowattstunde sowie zusätzlich zwei Cent pro Minute.

Bei Supermärkten kann man oft gratis laden, einige Parkhäuser in Osnabrück verlangen fürs Laden dagegen 3 Euro pro Stunde, Parken inklusive.

Besserung innerhalb des nächsten Jahres

Ein Ausweg aus dem Tarifdschungel ist laut Stiftung Warentest jedoch in Sicht, in Form geeichter Zähler, die exakt nach Kilowattstunden abrechnen. Diese sind allerdings noch nicht für alle Ladesäulen verfügbar. "Bis endlich alle Säulen geeichte Zähler haben, kann es durchaus noch ein Jahr dauern", sagt Verbraucherschützer Kolbe.

Wann E-Autofahrer sich nicht mehr bei mehreren Anbietern registrieren müssen, um unterwegs auch wirklich Strom zu bekommen, bleibt allerdings weiterhin unklar. So verlangt die Ladesäulenverordnung zwar , dass jeder E-Autofahrer die Säulen ohne Registrierung nutzen kann - allerdings nur bei Geräten, die seit dem 14. Dezember 2017 in Betrieb sind.