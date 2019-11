Nach der Entscheidung für ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen in den Niederlanden fordern die Grünen die deutsche Regierung zum Handeln auf. Sie wollen das Tempo auch hierzulande begrenzen. "Deutschland ist das einzige Industrieland, in dem man unbeschränkt rasen kann", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter der "Neuen Osnabrücker Zeitung."

Nach Ansicht der Grünen sei es höchste Zeit, dass sich vor allem CDU und CSU "von ihrem überlebten Tempo-Dogma trennen" und ein Sicherheitstempo von 130 Kilometern pro Stunde auf den deutschen Autobahnen eingeführt wird. Ansonsten "brockt die Bundesregierung den Menschen völlig unnötige Gesundheitskosten, Klimaschäden und Staus ein." Hofreiters Parteikollege Cem Özdemir, der dem Verkehrsausschuss des Bundestags vorsitzt, stimmte dem zu. Ein Tempolimit sei "nicht nur Klimaschutz zum Nulltarif, sondern würde auch unsere Straßen deutlich sicherer machen."

Ein Versuch der Grünen, ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen einzuführen, war Mitte Oktober im Bundestag gescheitert. Er sah vor, die Bundesregierung zur Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen von 130 Kilometern pro Stunde aufzufordern - zum 1. Januar 2020.

Niederländischer Ministerpräsident nennt Tempolimit "beschissen"

Grund für den erneuten Vorstoß der Grünen ist das gestern beschlossene Tempolimit in den Niederlanden. Dort soll künftig auf Autobahnen tagsüber zwischen 6 und 19 Uhr Tempo 100 gelten. Ausnahmen davon soll es nachts geben. Aber nur für jene Autobahnabschnitte, auf denen bisher auch tagsüber maximal Tempo 130 erlaubt war.

Ministerpräsident Mark Rutte begründete den Schritt als einzige Möglichkeit, die Luftverschmutzung im Land unter Kontrolle zu bekommen. "Das ist eine Krise für unser Land und für die Regierung von bislang nicht gekanntem Ausmaß", sagte er in Bezug auf die anhaltend hohen Emissionen.

Das Tempolimit sei zwar eine "beschissene Maßnahme", angesichts der notwendigen Senkung des Ausstoßes von Stickoxiden jedoch unumgänglich, sagte Rutte. "Niemand findet das schön, aber es geht hier echt um höhere Interessen". Ruttes rechtsliberale Partei VVD hatte vor einigen Jahren noch maßgeblich dafür gesorgt, dass vielerorts das niederländische Autobahn-Tempolimit von 120 auf 130 erhöht wurde.

Bauvorhaben wegen Luftverschmutzung gestoppt

Rutte verwies darauf, dass die Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte für die Niederlande besonders schwierig sei. Zu den Ursachen gehört Experten zufolge, dass die Niederlande nach der Inselrepublik Malta der am dichtesten besiedelte Staat in der EU ist und nur über wenig natürliche Ausgleichsflächen oder größere Naturschutzgebiete verfügt, in denen Stickoxid abgebaut wird.

Das höchste Gericht der Niederlande, der Raad van State, hatte angesichts der hohen Luftverschmutzung im Mai sogar große Bauvorhaben gestoppt und die Regierung vor die Wahl gestellt, wirksamere Maßnahmen zur Stickoxidreduzierung zu ergreifen oder diese Projekte zu streichen - darunter Tausende von Wohnungen, aber auch Infrastrukturbauten wie die Erweiterung von Autobahnen. Auch beim Bauen wird, etwa durch den Erdaushub, Stickstoff freigesetzt.

Der niederländische Verkehrsklub ANBW - eine Partnerorganisation des deutschen ADAC - bezeichnete die Einführung von Tempo 100 als gewöhnungsbedürftig. Allerdings hätten 51 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage unter ANBW-Mitgliedern die Maßnahme zum Schutz der Natur als positiv bezeichnet - im Vergleich zu 34 Prozent, die Tempo 100 ablehnten.

Beginn des Tempolimits noch unklar

Die niederländische Tageszeitung "de Volkskrant" kommentiert die Maßnahme als richtigen Schritt: "Ministerpräsident Mark Rutte nannte Tempo 100 schrecklich, als ob sich gerade eine nationale Katastrophe abgespielt hätte. Doch eine geringere Geschwindigkeit ist besser für die Umwelt, die Sicherheit und den Verkehrsfluss. "Vom Autofahrer würde nun erwartet, dass er auch einen Beitrag zur Lösung kollektiver Probleme leiste. "Das allein ist schon ein Gewinn."

Ab wann das neue Limit in den Niederlanden gelten soll, ist noch unklar. Die Ministerin für Infrastruktur, Cora van Nieuwenhuizen, will bis Ende Dezember einen konkreten Plan vorlegen.