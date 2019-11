Trotz Panne bei Präsentation Knapp 150.000 Vorbestellungen für Teslas Cybertruck

Tesla hat nach Angaben seines Chefs Elon Musk bis zum Samstag 146.000 Bestellungen für sein neues Modell erhalten - trotz einer peinlichen Panne während der Präsentation des sogenannten Cybertruck.

Als Chefdesigner Franz von Holzhausen am Donnerstag eine Eisenkugel gegen eine der angeblichen Panzerglasscheiben von Teslas Cybertruck-Prototypen geschmissen hatte, war die Scheibe zersplittert. Dasselbe passierte bei einem zweiten Eisenkugel-Wurf auf den Elektro-Pick-up-Truck. "Es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten", versuchte Musk daraufhin, die Situation zu retten.

Video Ringo H.W. Chiu/AP/DPA

Die 146.000 Bestellungen seien eingegangen, ohne dass der Konzern Werbung für den Cybertruck geschaltet habe, betonte der Tesla-Chef am Samstag auf Twitter. Die meisten Vorbesteller hätten sich für die Zwei- oder Drei-Motor-Variante des Wagens entschieden. Tesla will Ende 2021 mit der Produktion beginnen.

Durch sein futuristisches Design erinnert der Cybertruck manche mehr an einen Kampfjet als an einen klassischen Pick-up. Den Basispreis setzte Tesla diesmal bei knapp rund 36.000 Euro vor Steuern an. In der Top-Ausführung mit drei Motoren steigt der Preis aber schon auf rund 63.000 Euro.

Die Standard-Version des Cybertruck soll eine Reichweite von gut 400 Kilometern haben und kommt Tesla zufolge aus dem Stand in 6,5 Sekunden auf 100 km/h. Das Top-Model soll sogar nur 2,9 Sekunden brauchen und bis zu 800 Kilometer weit durchhalten. (Mehr zum Wagen erfahren Sie hier).

Wer einen Cybertruck für sich reservieren möchte, muss dafür zunächst 100 Euro bei Tesla hinterlegen. Aktuell bereitet die Firma die Markteinführung des Kompakt-SUV Model Y und eines Elektro-Sattelschleppers vor.