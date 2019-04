Model 3 Teslas 35.000-Dollar-Auto floppt

Tesla nimmt die Basisversion seiner Mittelklasselimousine Model 3 zum Preis von 35.000 Dollar nach wenigen Wochen wieder aus dem Onlineangebot. Interessenten müssten sie im Laden oder per Telefon ordern, erklärte Tesla nun in einem Blogeintrag.

Damit degradiert Tesla seinen einstigen Hoffnungsträger für den Massenmarkt zu einer Randerscheinung in der Modellpalette. Offenbar fragen die Kunden den Wagen weit weniger nach als erwartet. Laut Tesla kaufen deutlich mehr Autofahrer teurere Versionen des Model 3.

Jedenfalls erklärt Tesla die Umstellung mit der Popularität der sogenannten Standard-Plus-Variante des Model 3. Deren Verkaufszahlen liegen dem Hersteller zufolge sechs Mal höher als die der Basisversion. Deshalb werde die Standardversion in Zukunft baugleich mit dem Standard-Plus-Modell sein - nur dass bei ihr die Reichweite per Software um rund zehn Prozent reduziert wird. Damit spart Tesla Kosten und vereinfacht die Produktion. Käufer könnten diese Softwaresperre jedoch auch nachträglich entfernen lassen.

Autopilot wird Standard

Der günstigste Tesla, den man in den USA online kaufen kann, kostet nunmehr 39.500 Dollar. Dafür bekommen Käufer allerdings auch mehr: Tesla integriert das Fahrassistenzsystem Autopilot standardmäßig. Bisher hatte die Standard-Plus-Variante 37.500 Dollar gekostet, und beim Buchen der Autopilot-Funktion wären noch einmal 3000 Dollar fällig geworden.

Video manager magazin online

Tesla hatte vor drei Jahren das Model 3 als "Elektroauto für alle" zum Preis ab 35.000 Dollar angekündigt. Zunächst wurden aber besser ausgerüstete teurere Versionen verkauft, um die hohen Kosten des langwierigen Produktionsanlaufs schneller einzuspielen. In Deutschland kostet die günstigste erhältliche Version des Model 3 derzeit 44.500 Euro.

Für Tesla ist das Model 3 trotz zahlreicher Schwierigkeiten in der Produktion ein Verkaufserfolg. So war der Wagen mit 138.000 Exemplaren das weltweit meistverkaufe E-Auto des Jahres 2018. In diesem Jahr wollen die Kalifornier die Produktion deutlich steigern.

Auch in Deutschland kurbelte das Modell Teslas Geschäft an. So lieferte der Hersteller im ersten Quartal des laufenden Jahres 3596 Fahrzeuge aus. Im gesamten Jahr zuvor waren es 1905 Autos.