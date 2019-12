Tricks für Autofahrer Diese Lifehacks bringen Sie gut durch den Winter

In Onlineforen geistern allerhand Tipps herum, mit welchen Haushaltsmitteln man sein Auto im Winter pflegen kann. Das ist verführerisch, wenn gerade kein Produkt vom Fachhändler zur Hand ist. Aber sind solche Experimente wirklich sinnvoll und vor allem sicher? Wir haben mit Thorsten Rechtien, Kfz-Experte beim TÜV Rheinland, und mit Wolfgang Maison, Professor für Chemie an der Universität Hamburg, über Vaseline als Frostschutz, Katzenstreu gegen beschlagene Scheiben und Zahnpasta als Poliermittel bei stumpfen Scheinwerfern gesprochen.

Die Frontscheibe enteisen

Getty Images Essig, Alkohol, heißes Wasser - nur zwei der drei Methoden sind zu empfehlen

Tipp aus dem Forum:

Morgendliches Eiskratzen nervt. Es gibt Möglichkeiten, das Übel zu verkleinern. Wer ein Gemisch aus Essig und Wasser im Verhältnis 3:1 auf die Scheibe sprüht, hat leichteres Spiel, heißt es in verschiedenen Foren. Auch eine Kochsalzlösung führe zum Erfolg, genauso wie ein Cocktail aus zwei Teilen Alkohol und einem Teil Wasser. Etwas drastischer ist der Tipp, heißes Wasser auf die Frontschutzscheibe zu kippen.

Das sagt der Chemie-Professor: Mit einem Gemisch aus Essig und Wasser kann man den Schmelzpunkt nach unten verschieben und so das Eis auftauen. Das funktioniert auch mit Salz, allerdings bleiben dann Kristalle zurück und fördern Korrosion. Geht auch: Eine Mischung aus Alkohol und Wasser. Wie beim Schnaps im Eisfach: Aquavit kann man bei minus 18 Grad vorkühlen, ohne dass die Flasche platzt. Handelsübliche Scheibenenteiser enthalten im Grunde auch nichts anderes: günstige kurzkettige Alkohole, etwa Isopropylalkohol.

Das sagt der Kfz-Experte: Heißes Wasser über die Scheibe zu kippen, ist eine schlechte Idee. Der Temperaturunterschied ist zu groß. Durch den starken Spannungsunterschied kann die Scheibe reißen. Außerdem bildet das Wasser, das vom Auto auf den Boden läuft, bei Minustemperaturen eisige Pfützen und wird zum Sicherheitsrisiko.

Stumpfe Scheinwerfer wieder zum Strahlen bringen

Getty Images Mit Zahnpasta für klare Sicht sorgen - geht das wirklich?

Tipp aus dem Forum:

Je dunkler die Jahreszeit, desto wichtiger die Beleuchtung. Umwelteinflüsse lassen die Oberfläche von Scheinwerfern im Laufe der Zeit jedoch abstumpfen. Mit etwas Zahnpasta und einem Baumwolltuch kann man bei Kunststoffleuchten wieder für klare Sicht sorgen können, empfehlen viele Nutzer.

Das sagt der Chemie-Professor: Egal ob Universalpaste, Creme für sensitive Zähne oder Weißmacher, alle Produkte enthalten Polierstoffe. Ein feines Granulat etwa. Sie könnten sich im Umkehrschluss auch mit Politur die Zähne putzen. Natürlich sollte man das nicht, weil sie toxische Stoffe enthält.

Das sagt der Kfz-Experte: Selbst wenn der Lifehack gelingt, sind Scheinwerfer bauartgenehmigt und dürfen nicht modifiziert werden. Sie verändern durch die Politur die Oberfläche der Streuscheibe. Wir wissen nicht, ob sie dann noch etwas taugt oder direkt in den Müll kann.

Bessere Haftung der Reifen im Winter

Getty Images Für mehr Traktion einfach etwas Luft ablassen

Tipp aus dem Forum:

Hersteller empfehlen, den Reifendruck minimal zu erhöhen, um kalte Temperaturen zu kompensieren. Luft zieht sich bei Kälte zusammen und der Reifen verliert damit an Druck. Sollte es stark geschneit haben, gehen die Tipps aus den Foren eher in die entgegengesetzte Richtung: etwas Luft aus den Reifen lassen, um die Auflagefläche zu vergrößern und so die Traktion auf unwegsamer Strecke zu erhöhen.

Das sagt der Kfz-Experte: Grundsätzlich kann das nur eine Kurzzeitlösung sein. Ein Reifen hat eine gewisse Federwirkung, Steifigkeit und Stabilität. Fahren Sie mal mit einer Schubkarre, die einen platten Reifen hat. Dann merken Sie, wie unfahrbar sie ist. Grundsätzlich sollte man sich immer an die Empfehlungen der Hersteller halten und sicherzustellen, dass Reifen an die Witterung angepasst sind und genügend Profil haben - möglichst 4 bis 5 Millimeter.

Immer diese beschlagenen Scheiben

Getty Images Geheimtipp Katzenstreu - Feuchtigkeit binden auf kleinem Raum

Tipp aus dem Forum:

Wenn man mit nassen Klamotten ins Auto steigt und feucht atmet, schlägt sich das auf den kalten Scheiben nieder. Wer eine Socke mit Katzenstreu befüllt und aufs Armaturenbrett legt, kann Feuchtigkeit auf kleinem Raum binden, heißt es in Auto-Foren. Sogar mit Langzeitwirkung: Der Effekt verstetige sich, bis das Streu ausgewechselt werden muss.

Das sagt der Kfz-Experte: So viel Katzenstreu können sie gar nicht in den Wagen kippen, wie sie an Feuchtigkeit nach einem Spaziergang bei Schnee und Regen ins Auto tragen. Die Methode ist aber sinnvoll, wenn der Wagen im Winter für längere Zeit eingelagert wird. Quasi, wie wenn man ein Boot in einer Halle verwahrt und einen Luftentfeuchter im Innenraum deponiert.

So geht die Tür auf jeden Fall auf

Getty Images Vaseline verhindert, dass Autotüren zufrieren. Oder?

Tipp aus dem Forum:

Abfahrbereit steht das Auto da, und dann das: Die Türen lassen sich nicht öffnen. Die Gummidichtungen sind festgefroren. Verschafft man sich gewaltsam Zutritt, reißt das sensible Material. Ein Griff ins Medizinschränkchen hilft: Wer Dichtungen mit Vaseline behandelt, senkt die Wahrscheinlichkeit, vor verschlossener Tür zu stehen - das zumindest ist vielfach als Tipp zu lesen.