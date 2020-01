Lobbyverband der Autoindustrie Parken soll für Besserverdiener teurer werden

Besserverdienende sollen mehr für Bewohnerparkausweise zahlen, Elektroautos Sonderparkplätze bekommen - und Kommunen mehr Spielräume, um Preise für Parkplätze zu erhöhen oder zu senken.

Das sind Kernpunkte einer grundlegenden Reform des Parksystems in Deutschland, die der Verband der Automobilindustrie (VDA) vorgelegt hat.

Demnach soll der Parkverkehr angesichts wachsender Städte und einer zunehmenden Verdichtung von Flächen besser gelenkt und der "Parkdruck" vor allem in innerstädtischen Wohngegenden verringert werden. "Alle, die auf einen Parkplatz angewiesen sind, sollten einen freien Stellplatz möglichst ohne Suchverkehr erreichen können", heißt es im Positionspapier, das der dpa vorliegt. Verkehrsflächen müssten möglichst effizient genutzt werden.

Der VDA will sich mit dem Papier in die Debatte einbringen, wie der öffentliche Raum in Städten künftig genutzt werden soll. Mit dem Ziel, die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen, werde die Nutzung der Flächen durch den Verkehr in der derzeitigen Form zunehmend in Frage gestellt, heißt es darin.

Hintergrund der Debatte ist auch, dass der Radverkehr in Deutschland auch aus klimapolitischen Gründen gestärkt werden soll - dafür brauchen Fahrräder aber mehr Raum. Daneben gibt es neue Mobilitätsangebote wie Carsharing. Der VDA verweist außerdem auf einen zunehmenden Logistikverkehr vor allem durch das Paketgeschäft.

Der Parksuchverkehr, aber auch das Verkehrsaufkommen in der Stadt insgesamt sollen dem Papier zufolge verringert werden. Eine Schlüsselrolle komme dabei den Kommunen zu. Heute sei es häufig erforderlich, eine Gebühr für die Nutzung von Parkraum zu erheben, schreibt der VDA. "Der enge rechtliche Rahmen für Gebühren lässt es dabei aber nicht zu, den tatsächlichen Wert der Nutzung des begrenzten öffentlichen Raums abzubilden."

Kommunen sollen Preise fürs Parken in Spitzenzeiten verteuern dürfen

Künftig solle es deswegen den Städten möglich sein, anstelle von Gebühren differenzierte Preise für die Nutzung von Parkraum zu erheben. Die Kommunen könnten das Parken also bei knappem Raum oder in Spitzenzeiten verteuern, aber anderswo auch senken. Damit sollen "Verkehrsströme und Verkehrsaufkommen" aktiv gesteuert und eine gleichmäßigere Parkraumnutzung erreicht werden. Der VDA schlägt zudem vor, die Preise für Bewohnerparkausweise einkommensabhängig zu staffeln. Besserverdienende müssten dann mehr bezahlen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte im Herbst angekündigt, er wolle zusammen mit Ländern und Kommunen prüfen, inwieweit die obere Grenze für das Bewohnerparken von derzeit 30,70 Euro pro Jahr neu gesteckt und von den Kommunen individuell festgesetzt werden könnte. Der Deutsche Städtetag hatte die Pläne begrüßt und hält einen künftigen Rahmen für Bewohnerparkausweise von 20 bis 200 Euro pro Jahr für denkbar.

Einkommensabhängige Bußgelder sollen diskutiert werden

Der VDA schlägt außerdem vor, vermehrt digitale Lösungen für ein optimiertes Parkraummanagement zu nutzen. So könne autonomes Parken den Bedarf an Parkfläche pro Fahrzeug deutlich reduzieren. Fahrzeuge sammelten Daten über freie Stellplätze und informierten sich gegenseitig darüber. "Hierdurch kann der Parksuchverkehr deutlich reduziert werden."

Parkraummanagement komme dem VDA-Papier zufolge aber nicht ohne Kontrolle und Sanktionierung aus. Regeln würden aber nur eingehalten, wenn die Bußgelder eine "spürbare Höhe" erreichten. Die bei der Änderung der Straßenverkehrsordnung geplanten höheren Bußgelder für Falschparken etwa auf Radwegen gehe in die richtige Richtung.

Scheuer plant, dass die Bußgelder fürs Parken in der "zweiten Reihe", auf Geh- und Radwegen deutlich steigen sollen. Statt 15 Euro sollen dann bis zu 100 Euro Strafe fällig werden. "Es wäre zu überlegen, dies entsprechend auch für Falschparken auf Lieferparkplätzen umzusetzen", so der VDA. "Ferner ist zu diskutieren, inwieweit auch die Bußgelder für Falschparken einkommensabhängig zu staffeln wären. Zudem sollten Möglichkeiten der "automatisierten Parkraumüberwachung" geprüft werden.

"Grundsätzlich geht das Papier in die richtige Richtung", sagt der verkehrspolitische Sprecher des Verkehrsclubs Deutschlands (VCD), Michael Müller-Görnert. Wenn man die Städte nachhaltig umgestalten wolle, brauche man aber mehr Platz und Parkraum müsse weichen. "Dazu sagt der VDA jedoch nichts. Es geht ihm nicht um weniger Autoverkehr, sondern nur um weniger Parksuchverkehr", so Müller-Görnert.

Außerdem seien viele der geforderten Maßnahmen wie zum Beispiel steigende Bußgelder oder gesonderte Parkplätze für E-Autos nichts neues, sondern bereits Realität oder würden von der Politik erarbeitet. Man müsse deshalb abwarten, ob das Papier ernst gemeint ist. Das Positionspapier zeige aber, dass der VDA die Zeichen der Zeit erkannt habe, so Müller-Görnert. "Trotzdem ist er immer noch der Verband der Automobilindustrie und die will vor allem eins: Autos verkaufen."