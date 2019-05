Der erste Eindruck: Schönes Klapprad! Seine Elektrokomponenten verbirgt es geschickt. Mal sehen, was die versprochene Technik bringt.

Das sagt der Hersteller: Die Stärken des Rades erschließen sich vielen Fahrern nicht sofort - das räumt Valentin Vodev ein, Mitgründer der Wiener Firma Vello Bike. "Langsam entdecken wir, was man alles machen kann", sagten ihm viele Kunden. Denn die Technik vom italienischen Zulieferer Zehus ist kompliziert.

Das Vello Bike+ ist ein faltbares Pedelec mit einem Gang. Auf bis zu 25 km/h unterstützt der Motor den Fahrer in sechs wählbaren Stufen. Das Aggregat verbirgt sich in einer keksdosengroßen Trommel an der Hinterradnabe, zusammen mit der Batterie und einer Besonderheit: dem Neigesensor.

Dieses Gerät erkennt, ob es bergauf, bergab oder auf gerader Strecke geht. Mit diesem Wissen dosiert der E-Antrieb seine Leistung. Das wirkt wie eine virtuelle Gangschaltung: Die Trittfrequenz wird ziemlich konstant gehalten, der elektrische Schub hingegen variiert. Normalerweise messen Sensoren bei E-Bikes nur, wie stark der Fahrer beschleunigt und wie schnell sich die Kurbel dreht. So erfährt der Motor, wie stark er zusätzlich anschieben soll und spendiert dem Radler bei Anstiegen ein paar Zusatz-Watt.

Der nächste Kniff: Wenn es wieder bergab geht, gebremst wird oder Rückenwind weht, wird der Motor zum Generator. Er gewinnt Strom, der in den Akku zurückgeleitet wird. Das Vello ist laut Hersteller das "erste sich selbst ladende Elektrofaltrad".

Auch wer vorausschauend durch die Stadt fährt, kann Strom zurück gewinnen: Rollt der Fahrer auf eine rote Ampel zu, lässt er die Kurbel einfach entgegengesetzt rotieren. Darüber informiert der Rücktrittsensor den Motor, der daraufhin Energie einsammelt. Der Pedaltreter spürt einen - etwas gewöhnungsbedürftigen - Bremseffekt. Mit diesem Mechanismus verbindet der Hersteller ein geradezu unglaubliches Versprechen: Im schwächsten Unterstützungsmodus "Bike+" steige die Reichweite auf "eine unbegrenzte Zahl an Kilometern" an.

Das ist uns aufgefallen: Das mit der unendlichen Reichweite kommt in der Praxis nicht hin. Wahr ist: Den Verbrauch senkt, wer im "Bike+"-Modus immer mal wieder rekuperiert. Doch dass die zugehörige App am Ende einer Fahrt einen Stromverbrauch von Null anzeigt, kam in unserem Testzeitraum nicht vor. Am Ende leert sich der Akku am Ende doch, wenn auch verlangsamt. Sinnvoll ist das Rekuperieren dennoch. Aufgrund der geringen Akku-Gesamtkapazität von 160 Wh hilft auf längerer Fahrt jeder Extra-Stromstoß.

Nachvollziehen kann der Fahrer all dies nur mit der App, denn dem Rad fehlt ein eigenes Display. Auch über Tempo und gewählten Fahrmodus informiert die App, die sich mit dem Rad via Bluetooth verbindet. Kleiner Trost: Wer das Smartphone mit einer Halterung (Aufpreis: 19 Euro) am Lenker befestigt, kann sich in Echtzeit per Diagramm detailliert anschauen, wieviel die Technik rekuperiert. Das animiert zum Stromsparen, lenkt aber auch vom Verkehr ab.

Wer jedoch vor dem Losfahren wissen will, für welche Strecke der Strom noch reicht, muss das Hinterrad anheben und die Kurbel per Hand bewegen, um dem Vello das Unterwegssein vorzugaukeln. Das ist unpraktisch.

Auch einen An-aus-Schalter sucht man am Vello vergebens. Zum Einschalten des Motors muss das Rad mit mindestens 6 km/h bewegt werden - dann lässt man die Pedale dreimal rückwärts drehen, und die Zehus-Antriebseinheit im Heck beginnt ihr Werk. Dabei tönt sie ein bisschen wie eine anfahrende Straßenbahn.

Das muss man wissen: Die wichtigste Eigenschaft des Vello ist, dass es sich falten lässt. So empfiehlt es sich Pendlern, die Mix mit Bus und Bahn per Rad die letzte Meile zur Arbeit bestreiten - wie bekanntere Konkurrenzräder von Brompton oder Riese & Müller.

Der patentierte Faltmechanismus erfordert Übung. Es gibt zwei Gelenke, eines am Tretlager, das andere oben an der Gabel. Zum Kleinmachen tritt man auf die Hutmutter an der Hinterradnabe. Dann löst sich der magnetisch fixierte Hinterbau und schwingt neben den Rahmen. Gabel und Vorderrad lassen sich auf die andere Seite drehen, ein Magnet hält sie am Hinterbau. Gefaltet lässt sich das 13,9 Kilo schwere Rad ein paar Meter tragen. Für längere Distanzen auf Bahnsteig oder Fußweg schiebt man es am herausgezogenen Sattel auf dem Hinterrad behelfsweise vor sich her.

Das werden wir in Erinnerung behalten: Das Vello-Bike ist ein Hingucker und verschafft Pendlern neue Möglichkeiten. Wer es aber nur ein paar Kilometer zum Bahnhof hat, kann auf den 3,2 Kilo schweren E-Antrieb vielleicht verzichten. Für 1000 Euro weniger gibt es eine Vello-Version mit Shimano 11-Gang-Nabenschaltung. Dann fällt auch die App weg.