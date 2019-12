Französische Autos erkannte man früher bei Nacht bereits von weitem, an den auffällig gelben Scheinwerfern. Heute sind die charakteristischen gelben Leuchten verboten, es gibt nur zwei Ausnahmen: Ältere Fahrzeuge dürfen die bereits vorinstallierten Scheinwerfer weiter nutzen - und Nebelscheinwerfer dürfen auch heute noch im Farbton "Selective Yellow" leuchten.

Denn gelbe Leuchten haben Vorteile, gerade im Winter, wenn Nebel die Sicht erschwert: Deren dunkelgelbes Licht blendet weniger stark als weißes. Das liegt an der sogenannten Rayleigh-Streuung. Dabei werden die elektromagnetischen Wellen des Lichts an Teilchen, die kleiner als die jeweilige Wellenlänge sind, abgelenkt, wenn sie auf Atome oder Moleküle in der Atmosphäre treffen - allerdings nicht alle Anteile des Lichts.

Farben wie Gelb und Rot können die Luft dank ihrer hohen Wellenlänge einfacher durchdringen, die kurzwelligen blauen Lichtanteile werden dagegen gestreut und lassen so den Himmel blau erscheinen. Genau dieser Effekt tritt auch beim Scheinwerferlicht im Nebel auf. Gelbe Lichtanteile werden weniger stark abgelenkt und können eine Nebelwand besser durchdringen, was wiederum für eine höhere Sichtweite sorgen kann. Nicht zuletzt wegen dieses Effekts waren gelbe Scheinwerfer in Frankreich bis 1993 Pflicht.

Gelbe Scheinwerfer sind "Lichtvernichter"

Doch warum wurden diese Scheinwerfer verboten, wenn sie gerade in der dunkleren Jahreshälfte Vorteile bieten? Das lag am Funktionsprinzip der gelben Leuchten, erklärt Steffen Pietzonka, Leiter des Marketings beim Scheinwerferhersteller Hella. Denn für den fröhlichen Farbton der französischen Scheinwerfer sorgten Halogenleuchten hinter einer gelben Scheibe - oder gleich komplett gelb gefärbte Glühlampen. Diese Bauart aber habe zwangsläufig einen großen Nachteil, betont Pietzonka: "So eine Konstruktion nimmt immer Licht weg, egal ob sie gelb, blau oder grün ist."

Gelbe Scheinwerfer waren also de facto Lichtvernichter, weil die blauen Spektralanteile durch die gelbe Abschlussscheibe herausgenommen wurden. Dadurch boten die gelben Scheinwerfer zwar eine minimal bessere Sicht bei Nebel, insgesamt und damit bei allen anderen Szenarien aber eine schlechtere Leuchtleistung - und damit eben doch nicht zur bestmöglichen Sicht für den Fahrer. Heute sind sie deshalb als Abblendlicht illegal. Gestattet sind nur noch Nebelscheinwerfer im ECE-konformen Farbton "Selective Yellow". Diese werden von einigen Firmen als Nachrüst-Sets angeboten, spielen aber am Markt keine Rolle mehr.

Laserlicht kann fehlende Helligkeit ausgleichen - aber andere Nachteile nicht

Moderne LED-Scheinwerfer könnten zwar auch ohne Zwischenscheiben oder ähnlich Vorrichtungen gelb leuchten und wären dadurch genauso hell wie Scheinwerfer ohne Einfärbung. Allerdings würde auch bei gelben LED-Leuchten der blaue Spektralanteil fehlen. Und dadurch entstünde ein anderes Problem.

"Eine natürliche Farbwiedergabe und ein gutes Kontrastverhältnis sind entscheidend, um Objekte in einer dunklen Umgebung unterscheiden zu können". Gerade für ältere Menschen sei das besonders relevant, so Pietzonka. "Feine Nuancen wie ein eher graues Wildschwein vor braunen Baumstämmen kann man im Dunkeln nur durch gute Farben und Kontraste erkennen." Bei gelbem Licht gingen jedoch genau die verloren und alles werde zu einer grauen Masse. "Gelbes Licht", bilanziert Pietzonka, "bietet keine Vorteile, auch Laserlicht ändert daran nichts."

Kaltes Tageslicht bietet die größte Sicherheit

Auch bei winterlichen Bedingungen gilt deshalb tageslichtähnliches Scheinwerferlicht als optimal. "Eine Lichtquelle in Tageslichtweiß, in der alle Farbanteile enthalten sind, gibt die Umgebung am natürlichsten wieder", so Pietzonka. Allerdings leuchtet so ein Scheinwerfer etwas bläulich, vor allem im Vergleich zu den Halogenscheinwerfern älterer Bauart.

Deren Licht hat eine Temperatur zwischen rund 3000 Kelvin - und liegt damit eher im Bereich des als gemütlich empfundenen warmweißen Lichts. Mit einer Lichtfarbe von 6000 bis 8000 Kelvin erinnert das Tageslicht, dessen Farbtemperatur nur Xenon- oder LED-Scheinwerfer erreichen, dagegen eher an die Beleuchtung in einem Operationssaal.

Den ohnehin geringen Vorteil gelber Scheinwerfer durch die Rayleigh-Streuung können moderne, tageslichtweiße Scheinwerfer auf andere Weise kompensiert. Um Blendeffekte zu vermeiden, können sie Bereiche wie spiegelnde Oberflächen bei Nässe oder reflektierenden Nebel im direkten Sichtfeld gezielt dimmen, erklärt Pietzonka. "Dadurch werden die minimalen Vorteile gelber Scheinwerfer bei Nebel mehr als ausgeglichen."