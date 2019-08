Für Verkehrsvergehen könnten die Bürger in Deutschland schon bald härter belangt werden. Unter anderem sind erhöhte Bußgelder für bestimmte Fehlverhalten geplant. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wird es demnach für Fahrer, die keine Rettungsgasse bilden, richtig teuer: Sie sollen 320 Euro Bußgeld zahlen. Bisher konnten Verkehrsteilnehmer in solchen Fällen von der Polizei mit 200 Euro zur Kasse gebeten werden.

"Wir finden es gerecht, dass jeder, der die Rettungsgasse blockiert, hart bestraft wird, hier geht es um Leib und Leben", sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) der Zeitung.

Auch das Parken in zweiter Reihe, auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen soll demnach künftig bis zu 100 Euro Strafe kosten. Bisher sind es 15 bis 30 Euro. Das dreiminütige Halten auf Schutzstreifen soll künftig nicht mehr erlaubt sein. Das berichtet die Zeitung (Donnerstag) unter Berufung auf einen Entwurf der neuen Straßenverkehrsordnung des Verkehrsministeriums.

Immer wieder gibt es in Deutschland Vorfälle, bei denen Autofahrer nach einem Unfall keine Rettungsgasse bilden, oder eine bestehende Gasse für wilde Fahrmanöver missbrauchen.

Negativbeispiel A6 - doch es gibt viele vergleichbare Fälle

So kam es Mitte Juli kam es auf der A6 nahe Heilbronn zu einem schweren Unfall, bei dem der Fahrer eines Kleintransporters starb. Als Rettungskräfte und Polizei versuchten, an die Unfallstelle zu gelangen, kam es zu zahlreichen Behinderungen durch andere Autofahrer. So soll ein Mann durch die ohnehin sehr schmale Rettungsgasse gefahren sein, um schneller zum Flughafen zu gelangen. Die Polizei sprach von "chaotischen und unglaublichen Verhältnissen".

Weil die Polizei die Einhaltung der Rettungsgasse zwischen Bad Rappenau und Heilbronn mit einem Videofahrzeug überwachte, konnten die Verstöße aufgezeichnet werden.

Insgesamt wurden etwa hundert Autos auffällig, es konnten aber nur 67 Verstöße angezeigt werden. Die Summe der Bußgeldbescheide beläuft sich laut einem Bericht der "Heilbronner Stimme" auf 9000 Euro.