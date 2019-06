Oldtimertreffen Villa d'Este 2019 Der Klang des Geldes

Der V12-Zylinder-Ferrari von 1961 klingt metallisch und so nervös, dass er einem die Gänsehaut auf die Unterarme treibt. Noch brutaler tönt der Achtzylinder-Reihenmotor mit Doppelkompressor eines Alfa Romeo von 1937. Da zittert der Champagner in den Gläsern der Umstehenden.

Willkommen beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este, dem exklusivsten Schönheitswettbewerb klassischer Automobile und Concept Cars auf europäischem Boden. Hier am Comer See hat die Klassikerszene in diesem Frühjahr einmal mehr sich selbst gefeiert.

Juroren, Damen wie Herren in dunkelblauen Blazer und hellen Strohhüten, beugen sich über Motorräume stecken ihre Nasen in Fahrzeugdokumente und -dokumentation. Neben Design, Originalität und Historie nimmt die 13-köpfige Jury erstmals auch den Sound der Motoren mit auf ihren Bewertungsbogen. "Symphony of Engines" lautet in diesem Jahr das Motto des Treffens.

"Ein rein emotionaler Aspekt", sagt Laura Kukuk, Kfz-Ingenieurin, Oldtimer-Sachverständige und Mitglied der erlauchten Jury, zu dieser neuen Kategorie. Den insgesamt 50 Teilnehmern hatten die Veranstalter davon im Vorfeld nichts verraten. Damit nicht jemand auf die Idee komme, den Auspuff zu manipulieren. Passend zum Motto stellte Hauptsponsor BMW einen restaurierten Roadster 507 auf eine überdimensionale Schallplatte. Erstbesitzer: Elvis Presley.

Ansonsten darf nicht jeder im Garten des mondänen Grandhotels Villa d'Este seine automobile Kostbarkeit bewundern lassen. Wer kommen soll, bestimmt das Concorso-Komitee - Besitzer besonderer Klassiker werden angeschrieben.

Berühmte Vorbesitzer ziehen als Kriterium immer, dieses Mal vor allem Musiker. So wird der Bezug zum Motto mitunter etwas krampfhaft hergestellt, was der Qualität der Schau nicht hilft. So zählt ein Aston Martin V8 Vantage von 1985 nicht wirklich zu den großen Klassikern, doch den Wagen fuhr einst eben Elton John. Heute gehört das Modell zur Sammlung des thailändischen Ex-Windkraftunternehmer Nopporn Suppipat.

Oliver Ruppertzhoven aus Deutschland hat ebenfalls einen berühmten Eintrag im Fahrzeugbrief seines 1966er Maserati Mistral 4000 Spider - den Opernsänger Mario del Monaco, einer der größten Tenöre seiner Zeit. Allerdings: Dem Über-Restaurations-Ehrgeiz mancher Oldtimerbesitzer kann Ruppertzhoven wenig abgewinnen und lässt seine blauen Maserati in Würde altern. Alles befindet sich im Originalzustand. Patina, wohin der Blick fällt, faltiges Connolly-Leder, gerissene Sitznähte, sonnengebleichter Metalliclack.

So oder so bleibt der Concorso d'Eleganza Villa d'Este eine Parallelwelt, Lichtjahre entfernt vom normalen Autoalltag. Wer nicht absoluter Szenekenner ist, sollte nicht über die vermeintlichen Werte der gezeigten Oldtimer spekulieren. Man liegt stets komplett daneben, verschätzt sich meist um ein paar Millionen Euro. Aber Geld ist am Comer See eh nicht das Thema. Man hat es im Überfluss. Vielfach kümmert sich ein Team von Festangestellten um die Wagen seines Besitzers.

