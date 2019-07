Weiterhin freie Fahrt für Diesel-Fahrer in Aachen: Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen wird es in der Stadt vorerst keine Fahrverbote geben. Das Gericht forderte stattdessen eine Überarbeitung des Luftreinhalteplans für Aachen.

Der jetzige Plan für das Jahr 2019 sei rechtswidrig, weil mit fehlerhaften Prognosen und einer veralteten Datenbasis aus dem Jahr 2015 als Grundlage gearbeitet worden sei, entschied das Gericht. Es gab damit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) als Klägerin Recht.

Ganz vom Tisch sind die Fahrverbote in Aachen jedoch noch nicht: Sollten auf Basis der neuen Planung im zweiten Schritt wieder die Grenzwerte nicht eingehalten werden, müsste die Aufsichtsbehörde auch ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge als Lösung vorsehen.

Das Gericht deutete dabei auch an, wann es dazu kommen könnte. Sollten die Grenzwerte von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel weiterhin mit mehr als zehn Prozent überschritten werden, seien Fahrverbote kaum mehr zu vermeiden, hieß es.

Wo wurde 2018 der NO2-Grenzwert überschritten?

Sollte der Plan keine Fahrverbote vorsehen, muss ausdrücklich erklärt werden, warum diese nicht infrage kommen. Dieser Hinweis gilt auch für die weiteren, in Nordrhein-Westfalen anhängigen 13 Verfahren. Das Gericht ließ Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu.

"Es macht keinen Sinn, bei geringer Überschreitung der Grenzwerte Fahrverbote auszusprechen, und nach einem halben Jahr, wenn das Ziel erreicht ist, muss das Verbot wieder aufgehoben werden", hatte der Vorsitzende Richter Max-Jürgen Seibert schon in der Verhandlung argumentiert.

Für Autofahrer, die sich ein neues Fahrzeug kaufen mussten, sei das nicht hinnehmbar. Fahrverbote müssten jedoch immer verhältnismäßig sein. Den Sinn von Grenzwerten stellte das Gericht jedoch nicht in Frage.

Überhöhte Stickstoffdioxid-Werte (NO2) sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt. Auch in Berlin sollen noch in diesem Jahr einige Straßen für ältere Diesel gesperrt werden. Andere Städte könnten folgen. In Nordrhein-Westfalen sind derzeit 14 Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) anhängig, darunter etwa für Köln und Essen.