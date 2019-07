Kretschmann über Fahrverbote Dieser Grüne hat ein Herz für Dieselfahrer

Das baden-württembergische Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) streitet sich mit dem ebenfalls grün geführten Verkehrsministerium. Es geht um das ab Januar 2020 drohende Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5.

Verkehrsminister Winfried Hermann möchte die Möglichkeit des zonalen Fahrverbots schon jetzt im Luftreinhalteplan für Stuttgart festschreiben, wie vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gefordert. Der Plan listet alle verbindlichen Maßnahmen auf, die zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte notwendig sind.

Kretschmanns Behörde will dagegen weitere Messungen abwarten und verweist intern darauf, dass es nur noch vier stark belastete Streckenabschnitte in Stuttgart gebe. Ein zonales Fahrverbot sei daher nicht mehr zwingend. Zudem solle erneuter Krach im Koalitionsausschuss vermieden werden.

Kretschmann brüskiert Verkehrsminister

Innerhalb der grün-schwarzen Regierung hatte es monatelang Zoff wegen des Fahrverbots für Dieselautos der Abgasnorm Euro 5 gegeben. Um diese zu verhindern, hatten die Koalitionäre bereits im Juli 2018 einen teuren Plan zur Luftreinhaltung beschlossen. Darin enthalten: "innovative Maßnahmen" wie Lärmschutzwände, die Stickstoffdioxid binden. An deren Wirkung gab es im Verkehrsministerium aber Zweifel.

Der als eher undiplomatisch geltende Ressortchef Hermann spielte auf Zeit, die CDU protestierte lautstark. Als der Konflikt im Februar eskalierte, brüskierte Kretschmann kurzerhand seinen Verkehrsminister, um die Koalition zu retten. Der Landesvater entzog Hermann die interministerielle Arbeitsgruppe, die Maßnahmen zur Luftreinhaltung umsetzen soll - und unterstellte sie seinem Ministerium.

Im Streit darum, Fahrverbote für Diesel mit Euro 5 in den Luftreinhalteplan aufzunehmen, hat das Verwaltungsgericht Stuttgart allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden. Es jetzt erneut ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro gegen das Land Baden-Württemberg. Das Gericht bestätigte am Freitag entsprechende Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die das Zwangsgeld beantragt hatte.