Winterrallye Coppa delle Alpi Heiß auf Eis

Es sind noch keine vier Stunden vergangen, und das Zeitgefühl ist bereits auf der Strecke geblieben. Wie in Trance sitze ich am Steuer, die Augen fest auf die Straße geheftet. Meine Hände umklammern das Lenkrad, die Knöchel treten weiß hervor. Mit fünf Gurten bin ich festgezurrt in einem Schalensitz, umgeben von einem Käfig aus Stahlrohren und eingepfercht in ein Auto, das kaum größer ist als eine Keksdose. So kämpfe ich mich Kilometer für Kilometer Richtung Norden.

Die Räder, kaum größer als bei einem Einkaufswagen, wimmern in den eng geschnittenen Kurven, wenn ich wie im Slalom überhole. Ein Auto nach dem anderen verschwindet im Rückspiegel und ich fühle mich wie der Rallyefahrer Rauno Aaltonen, der in ziemlich exakt so einem Mini vor etwas mehr als 50 Jahren die legendäre Rallye Monte Carlo gewonnen hat. Willkommen auf der Brenner Südrampe, willkommen bei der Coppa Delle Alpi!

Fast 100 Jahre, nachdem zum ersten Mal eine Handvoll Rennwagen beim gleichnamigen Rennen durch die Dolomiten gebraust sind, rollen jetzt wieder rund 50 Autos, die man heute Klassiker nennt, kreuz und quer durch die Alpen. Vier Tage und über 1000 Kilometer jagen die Preziosen aus den Jahren 1920 bis 1970 auf und ab in vielen tausend Kurven über mehr als ein Dutzend Pässe in Südtirol, Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien.

Im Cabrio durch die Schneelandschaft

Das Teilnehmerfeld ist wild zusammengewürfelt. Vor mir schießt Sigfried Gronkowski in seinem offenen Lagonda von 1935 mit weit über 80 Sachen den Sella-Sattel hinunter. Normalerweise treibt es den Motorsportler in seiner Funktion als Teammanager eher in die Wüste, zur Rallye Dakar. Der Ausflug in die Alpen ist ein neues Abenteuer für den Sammler aus der Nähe von Mainz, der mehrere Dutzend Oldtimer sein Eigen nennt.

Ich habe im Mini zwar wenigstens ein Dach über dem Kopf, trotzdem zieht es eisig durch etliche Ritzen. Von einer Heizung oder gar einer Klimaanlage wollte Renntuner Hans-Åke Söderqvist, der den Mini für die Rallye vorbereitet hat, nichts wissen. Bloß keine unnötige Energie verschwenden war das Motto, mit dem der Schwede dem 1,3 Liter großen Vierzylindermotor immerhin stolze 110 PS entlockt hat. Das klingt nicht gerade üppig, weil die Rennsemmel aber gerade einmal 620 Kilo wiegt, bringt sie bei diesen Winterspielen sehr viel potentere Sportwagen schier zur Verzweiflung. Diese sind natürlich auf der Geraden deutlich schneller als der Mini, der auch mit viel Anlauf nicht mehr als 145 km/h schafft. Aber wo in den Alpen gibt es schon eine so lange Gerade?

Wirklich ernsthaft wird aber sowieso nicht um Positionen gekämpft. Die Teilnehmer eint der Geist, dass sie ihre Autos auch dann noch fahren, wenn andere Oldtimerbesitzer ihre Schätze ängstlich in die klimatisierten Garagen sperren und vor jedem Witterungseinfluss schützen. Das gilt für die vielen Italiener im Feld genauso wie für die Gäste aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Benelux, und das lockt sogar Fahrer aus fernen Ländern.

Gift für das Garagengold

Dieses einzigartige Flair hat zwei Teams aus Japan und eines aus China angezogen. Sie stürmen mit Autos von europäischen Freunden oder Vermietern begeistert mit über die Gipfel. "Wir haben daheim selbst viele Klassik-Veranstaltungen. Aber ein Bergrennen im Winter, das war für uns Grund genug, einmal um die halbe Welt zu fliegen," sagt Yukinobu Sato aus Tokio, bevor er wieder in seinen Fiat 1100 steigt und zum Etappenziel nach St. Moritz knattert.

Am Start sind trotz Streusalz-Alarm selbst Ferrari 250 GT oder Lancia Aurelia, wunderschöne Jaguar und Aston Martin. Das Team mit der Startnummer 50 hat seinen 1973er Ford Rallye-Escort offenbar erst wenige Tage vor der Coppa fertig restauriert: Der Wagen glänzt bis hinab zum Unterboden, zumindest beim Start der Rallye in Brescia. Vier Tage und 1200 Kilometer später am Fuß des Passo Tonale kurz hinter Ponte di Legno, wo dereinst die Originale Coppa ihren Zieleinlauf hatte, ist dieser Glanz unter einer Kruste aus Staub, Salz, Schnee und Dreck konserviert, der wohl nur ein Dampfstrahler Herr werden wird.

"Solche Veranstaltungen sind natürlich einerseits Gift für das Garagengold", sagt Oldtimer-Spezialist Sepp Rothe, der sich über das lange Wochenende um den Mini aus dem Fuhrpark des BMW-Museums kümmert. "Andererseits tut es den Autos gut, wenn sie fahren und keine Standschäden entwickeln. Und mit einer entsprechenden Konservierung davor und einer gründlichen Wäsche danach kann man Probleme vermeiden", sagt der Experte.

Wenigstens wird der Motor nicht so heiß

Es ist eh nur das Blech mehr gefährdet als bei anderen vergleichbaren Veranstaltungen - das Streusalz auf den Straßen greift Metall an und macht es anfällig für Rost. Sonst haben die Fahrten bei Eiseskälte eher Vorteile, hat Rothe gelernt: "Die Motoren laufen nicht so schnell heiß." Den Zusatzlüfter in unserem Mini jedenfalls lassen wir die meiste Zeit aus.

Gemessen an den fast inflationären Klassiker-Ausfahrten im Sommer sind solche Winter-Rallyes ein eher seltenes Vergnügen. Und die wenigen Veranstaltungen haben, abgesehen vielleicht von der vor allem auf ausgediente Rennwagen fokussierten "Histo Monte", alle einen relativ regionalen Charakter. Mit der Coppa delle Alpi haben die Veranstalter viel vor. Sie soll sich fest im Kalender etablieren - mit Glanz und Glamour, internationaler Beteiligung und globalem Renommee.

Es erscheint nicht ausgeschlossen - immerhin stecken hinter der Veranstaltung keine Amateure, sondern die Organisatoren der Mille Miglia. "Wir führen mit der Mille das berühmteste Oldtimer-Rennen der Welt durch", sagt Alberto Piantoni, der Chef des Veranstalters. "Wir wollen die Rallye mehr und mehr zur Marke entwickeln und in diesem Geist viele andere Erlebnisse bieten." So hat Piantoni in diesem Herbst für progressivere Autofreunde eine Rallye mit modernen Elektro- und Hybridfahrzeugen initiiert.

Beim ersten Mal ist Piantonis Plan für die Winter-Variante noch nicht aufgegangen: Zwar waren die Teilnehmer fast ausnahmslos begeistert und verabredeten sich am letzten Abend bereits für die nächste Ausgabe der Winterrallye. Aber während die Mille Miglia im Mai hoffnungslos überlaufen ist und längst nicht jeder Interessent einen Startplatz bekommt, mussten die Veranstalter die Meldefrist für die Alpenrallye wiederholt verlängern. Vielleicht lag es an den Teilnahmegebühren von weit über 5000 Euro oder schlicht am Termin kurz vor Weihnachten, aber am Ende blieb die Beteiligung trotzdem weit unter den maximal möglichen 100 Teilnehmern.

Thomas Geiger ist freier Autor und wurde bei seiner Recherche von BMW unterstützt. Die Berichterstattung erfolgt davon unabhängig.