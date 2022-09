Anwohnerparken wird teurer Der schmerzhafte Abschied vom Billigstellplatz

In Freiburg werden bis zu 480 Euro fällig, in Köln vielleicht bald 600: Parken verteuert sich für Anwohner teils um das Sechzehnfache. So sollen Autos aus den Städten verdrängt werden – doch es regt sich Kritik.