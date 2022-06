Apple dringt mit seiner Software Car Play stärker in die Autobranche vor. Erstmals könnten Informationen über Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Tankfüllung vom iPhone auf die Instrumentenanzeige gegeben werden, kündigte der Hersteller am Montag zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz WWDC an. Durch eine tiefere Integration im Fahrzeug könnten nun auch die Klimaanlage oder das Radio über die Apple-Anwendung gesteuert werden. Apple präsentierte die Logos mehrerer Automarken als Beteiligte an dem Projekt, darunter Mercedes, Audi, Porsche, Ford, Renault, Nissan und Volvo. Wie genau die Kooperation aussehen soll, werde Ende kommenden Jahres bekanntgegeben. Weitere Details nannte der US-Konzern zunächst nicht.