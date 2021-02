Baukastensysteme für E-Fahrzeuge So könnte Apple ein iCar bauen

Für Quereinsteiger wie Apple oder Sony war es noch nie so leicht, eigene Autos zu konstruieren. Zulieferer bieten Elektroantrieb und Chassis als Komplettpaket an – das dürfte das Machtgefüge in der Branche verändern.

Von Martin Wittler