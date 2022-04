Antrieb für E-Auto 15.000 Kilometer Strecke – mit gedruckten Solarpaneelen

In Australien tüftelt ein Forschungsteam an einem alternativen Antrieb für Elektroautos: an Solarpaneelen aus dem Drucker. Geplant ist für September, ein E-Auto 84 Tage lang nur mit der Kraft der Sonne anzutreiben.