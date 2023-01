Daneben gibt es vor allem von den Zulieferern viele kleinteilige Innovationen, die das Fahren effizienter oder intelligenter machen sollen. Das reicht vom beheizten Sicherheitsgurt bei ZF, der für wenig Watt viel Wärme im Elektroauto schaffen und so für mehr Reichweite sorgen soll, bis hin zu schärferen Sensoren und schlauerer Software fürs autonome Fahren.

Das ist allerdings bei den Pkw-Herstellern aktuell kaum noch ein Thema und verlagert sich zunehmend in den gewerblichen Bereich: So stehen auf der CES so viele fahrerlose People Mover, dass man kaum glauben mag, vor der Halle doch noch in ein bemanntes Taxi steigen zu müssen. Es gibt von der Hightech-Schubkarre für die letzte Meile bis hin zum Truck jede Kategorie an Robo-Lastern. Keiner davon erntet so viel Aufmerksamkeit wie der Caterpillar 777. Denn erstens ist er mit mannshohen Reifen und einer Pritsche groß genug für eine Aussichtsterrasse das gewaltigste Fahrzeug auf der ganzen Show – und zweitens kommen er und seine knapp 300 Kollegen bereits auf fast 100 Millionen Kilometer ohne Fahrer. Und jeden Tag kommen zwei komplette Erdumrundungen dazu. Was für Mercedes & Co. noch Zukunftsmusik ist, ist für die Amerikaner deshalb längst Alltag.