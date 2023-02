Autobahn 45 Marode Talbrücke Rahmede soll im Mai gesprengt werden

Das Desaster um die Vollsperrung soll auch in einem Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag aufgearbeitet werden. Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP beschlossen am Dienstag kurz vor Wissings Ankündigung, einen solchen Ausschuss zu beantragen, wie die Fraktionschefs Thomas Kutschaty (SPD) und Henning Höne (FDP) mitteilten.

Die Landespolitik befasst sich seit Monaten immer wieder mit dem Debakel. Dass es Mängel an der Rahmedebrücke gab, war schon mehrere Jahre vor der Sperrung bekannt – also in der Zeit, in der der heutige Ministerpräsident Wüst NRW-Verkehrsminister war. Offen sei, ob eine Totalsperrung vermeidbar gewesen wäre, sagte Kutschaty, wenn man rechtzeitig eine Parallelbrücke gebaut und danach erst die beschädigte Brücke entfernt hätte.