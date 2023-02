Die SPD will am geplanten Bau von Autobahnprojekten trotz des Koalitionsstreits zwischen FDP und Grünen unverändert festhalten. »Auch in den kommenden Jahren werden Autobahnprojekte geplant und gebaut werden«, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller, der »Augsburger Allgemeinen«. »Die Grundlage dafür bildet das gültige Ausbaugesetz«, ergänzte Müller. Der SPD-Politiker kritisierte den Koalitionsstreit um eine Beschleunigung von Planungsverfahren auch für Autobahnen, wie sie die FDP fordert und die Grünen ablehnen.