Am vergangenen Wochenende forderte die Parteiführung einen »Infrastrukturturbo«, laut SPD-Chef Lars Klingbeil »auch im Bereich des Autos, des Lkw« – man habe »keine Zeit für diesen kleinkarierten Streit«. Im Gegensatz dazu intervenierte Generalsekretär Kevin Kühnert laut »Tagesspiegel« in dieser Woche: Nicht alles, was im Bundesverkehrswegeplan steht, müsse auch umgesetzt werden. Besonders umstritten ist etwa in Berlin der Innenstadtring A100, der derzeit verlängert wird. Einen weiteren Bauabschnitt lässt das Bundesverkehrsministerium bereits planen, obwohl der SPD-geführte Senat der Stadt das Milliardenprojekt ablehnt.