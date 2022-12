Dadurch soll verhindert werden, dass Ampeln für Fußgänger dauernd auf Grün schalten, obwohl niemand die Straße überqueren will. Die Stadt Hamburg will nun jedoch in einem Pilotprojekt die Priorisierung an einer Kreuzung umkehren: Vorrang haben dann nicht mehr die Autos, sondern Fahrradfahrerinnen und Fußgänger.