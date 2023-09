Automesse IAA Die polarisierende Kraft der Elektroautos

Hier sind überall jene Autos präsent, die auf deutschen Straßen immer noch ein Nischendasein fristen: Auf der IAA, der führenden Automesse Europas, ist Elektro DAS Thema. Der E-Antrieb hat dem Verbrennungsmotor den Rang abgelaufen. Jedenfalls auf der Messe, die ja vor allem die Zukunft im Visier hat.

Zudem kommen jedes Jahr mehr chinesische Aussteller nach München – und machen den heimischen Autobauern richtig Druck.

Ferdinand Dudenhöffer, Automobil-Experte:

»Die Deutschen haben in der Vergangenheit so ein bisschen den Anschluss verloren. Aber was man hier sieht und was man spürt, ist, dass man sehr schnell unterwegs ist, jetzt ins Elektroauto zu gehen, groß skaliert ins Elektroauto zu gehen, aber auch in das ganz große Thema Software Driven Car. Also, was kann der Kunde an Digitalisierung morgen und übermorgen im Auto haben.«

Einen Vorteil haben die Hersteller aus Fernost vor allem im mittleren und unteren Preissegment. BMW, Mercedes, VW und Co. haben da einigen Rückstand aufzuholen.

An einem Weckruf arbeiten auf der IAA auch Klimaaktivistinnen und -aktivisten: Vor dem Messegelände demonstrierten am Dienstag Anhänger der globalisierungskritischen Organisation Attac. Sie werfen der Bundesregierung vor, das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen zu gefährden – und sehen auch in elektrisch fahrenden Autos ein grundsätzliches Problem.

Noa Neumann, Attic:

»Wir brauchen eine sozialökologische Verkehrswende weg vom Auto und dafür Bus und Bahn. Und eine Veranstaltung wie die IAA, die versucht, das Thema irgendwie so beiseitezuschieben, hat heute keinen Platz mehr.«

Ein prominenter Gast hält dagegen – und hat dabei die Sorge um Arbeitsplätze in der Auto- und Zuliefererindustrie im Hinterkopf.

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Es hat hier einige gegeben, die sich angesichts dieser Messe mit Protesten zu Wort gemeldet haben. Das gehört zu einer öffentlichen und demokratischen Debatte dazu. Aber, das will ich auch sagen, es ist ein wenig anachronistisch. Denn wer hier durch diese Stände geht und sich die neuen Elektrofahrzeuge anguckt, wer sieht, wie mit Halbleitern, mit neuen digitalen Steuerungsmöglichkeiten, … es wirklich möglich wird, dass wir weniger bis gar keine Emissionen mit Mobilität noch verbinden müssen, der fühlt sich ein bisschen irritiert.«

Scholz kündigte auf der IAA ein Gesetz für den Ausbau von Ladestationen für E-Autos an. Demnach sollten künftig 80 Prozent aller Tankstellen dazu verpflichtet werden, Schnelllademöglichkeiten für E-Autos bereitzustellen.

Anschub ist dringend nötig, denn der Umstieg auf Elektrofahrzeuge hat sich in Deutschland zuletzt verlangsamt – anders als in anderen Ländern.