Die Technologie biete ein hohes Maß an Sicherheit und geringes Gewicht, heißt es von Catl. Sie liefere genug Energie, um elektrische Passagierflugzeuge für den Einsatz in der Zivilluftfahrt anzutreiben. Catl kündigte auch eine Version für Autos an, deren Massenproduktion noch in diesem Jahr anlaufen werde.