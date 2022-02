Testfahrt in autonomem Taxi »Das Lenkrad so allein steuern zu sehen ist ein bisschen gruselig«

»Guten Tag, Alexander«, begrüßt das autonome Taxi unseren Reporter, dann fährt es los. Wie verläuft diese Tour in Phoenix, Arizona – und was passiert, als aus dem Nichts ein Fahrradfahrer an der Kreuzung auftaucht?