Ein Vergleich dieser Zahlen ist dabei jedoch nicht pauschal aussagekräftig, da beispielsweise in den Alpenländern mit vielen Tunneln und Brücken ein Kilometer Schiene im Durchschnitt mehr kostet als in Deutschland. Flege machte deutlich, dass die Pro-Kopf-Investitionen in der Schweiz kein passendes Ziel für Deutschland seien. So viel Geld könne in Deutschland gar nicht verbaut werden. Die Priorität sieht Flege bei der Instandhaltung des bestehenden Netzes. Das richtige Motto sei »Erhalt vor Neubau« – es bedürfe aber auch Neubau und Reaktivierung alter Strecken.

Das Bündnis lobte indes, dass der Bund im zweiten Jahr in Folge im direkten Vergleich mehr in sein Schienennetz (52 Prozent) investierte als in die Fernstraßen (48 Prozent). »Über Jahrzehnte wurde in Deutschland der Straßenbau bevorzugt. Nun stehen wir vor einer historischen Wende«, sagte Flege. Mit Blick auf den Haushaltsentwurf 2024 der Ampel lasse sich voraussagen, dass die Investitionen im kommenden Jahr spürbar aufgestockt werden sollen. So könnte im kommenden Jahr erstmals erheblich mehr Geld für die Schiene als für die Straße ausgegeben werden.