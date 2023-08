Bei »Personen im Gleis« wird die Zugfahrt für Fahrgäste oft zur Geduldsprobe – denn bislang stoppt die Bahn in einem solchen Fall alle Züge auf der betroffenen Strecke. Das Unternehmen äußert sich nun offen dafür, die Züge langsam »auf Sicht« weiterfahren zu lassen, wenn Menschen lediglich am Gleis und nicht auf den Gleisen gesichtet wurden. Das sei denkbar, sagte eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage.