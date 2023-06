Jürgen, hatten wir nicht schon einen Elektro-Volvo?

Das hast du dir gut gemerkt, Niko. Ja, aber heute geht es nicht ums Auto, sondern um das, was wir im Schlepp haben. Schau mal nach hinten.

Moin, Jürgen!

Niko! Komm rein.

Gibt's was zu feiern?

Und ob! Die Briten haben einen neuen König. Und wir haben einen neuen Briten. Einen Wohnwagen aus Blockley in Südwestengland. Mit dem beschäftigen wir uns gleich. Erst mal nehmen wir eine Tasse Tee und dann drehen wir eine Runde mit und im Barefoot Caravan.

Bevor wir uns um die Details kümmern, erst mal ein paar Basics. Erdacht und entworfen wurde der Barefoot Caravan von Kathy Chamberlain, einer Anwältin aus England. Die war es irgendwann leid, beim Camping immer wieder zu frieren und nass zu werden. Und deswegen schaute sie sich nach einem kleinen Wohnwagen um, fand aber kein Modell, das sie so richtig überzeugte und sie begann, selbst einen zu entwerfen.

Sie wurde dabei unterstützt von einigen technisch versierten Freunden und einigen Automotive-Designstudenten der Universität in Coventry. Und heraus kam der Barefoot Caravan. Kathy Chamberlain nennt ihn curved, chick and unique, also gerundet, schick und einzigartig. Und das trifft es ziemlich gut. Gefertigt wird der Wagen in Blockley in Gloucestershire seit 2018 und seit dem vergangenen Jahr gibt es auch einen Importeur für den deutschen Markt. Wir schauen uns jetzt erstmal den Wagen von draußen an und danach kommen wir noch mal hier rein und gehen die einzelnen Dinge durch.

Ein Ei wie kein anderes. Ein Oval Office für den Campingplatz. Natürlich fällt beim Barefoot Caravan zuerst diese freundlich-sympathisch gerundete Form auf. Die ist auch übrigens aerodynamisch ziemlich günstig. Und das andere Besondere an diesem Gehäuse ist: Es wird aus einem einzigen Stück – mit Ausnahme der Tür und der Fenster – aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt. Das bedeutet maximale Dichtigkeit, einfache Pflege und lange Haltbarkeit.

Das Gehäuse des Barefoot Caravan gibt es in insgesamt vier unterschiedlichen Farben. Diese hier heißt Cotswalds Cream. Der Wohnwagen rollt auf 13 Zoll Rädern mit hübschen, verchromten Retro-Radkappen. Er verfügt über ein feuerverzinktes Fahrgestell und hier vorne eine Auflaufbremse.

Außerdem gibt es hier vorne eine abschließbare Box für zwei Gasflaschen und auch das Ersatzrad ist hier untergebracht.

Der Barefoot Caravan, der wiegt 960 Kilo. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 1200 Kilogramm. Macht also eine Zuladung von bis zu 240 Kilogramm.

Der gesamte Caravan ist 5,08m lang, 1,92m breit und 2,36m hoch. Jetzt gucken wir noch auf die andere Seite.

Das hier sind die Anschlüsse für Strom und Wasser. Hier, durch diese Klappe kann die Kassette der Toilette entnommen und wieder eingesetzt werden. Außerdem gibt es an allen vier Ecken des Barefoot Caravan Haltegriffe, um den Caravan zu rangieren. Als Extras können bestellt werden: eine Antischlinger-Kupplung, ein Vorzelt, ein spezieller Fahrradträger oder auch eine Einstiegshilfe. Und einsteigen ist ein gutes Stichwort. Wir schauen uns jetzt weiter drinnen um.

Welcome im sechseinhalb Quadratmeter großen Urlaubs-Kokon. Der Innenraum des Barefoot Caravan ist 3,56m lang, 1,83m breit und auch 1,83m hoch. Und wenn man reinkommt, steht man erst mal in der Küche.

Hier gibt es einen Zwei-Flammen-Gasherd, daneben eine Edelstahlspüle, im Unterbau einen 65 Liter fassenden Kompressor-Kühlschrank mit separatem Eisfach. Und es gibt hier eine Schublade für Besteck, viel Stauraum für Töpfe oder Lebensmittel. Und hier geht es weiter mit dem Stauraum. Zum Beispiel für Kleinigkeiten wie Gewürze. Und auch hier oben passen Geschirr oder Vorräte rein.

Und hier sieht man besonders schön diese Massivholzeichenplatte. Die ist auch hier um Spüle und Herd verbaut. Die kann man ein bisschen als Arbeitsplatte verwenden, ansonsten müsste man sich an den Tisch setzen, um da sein Essen vorzubereiten. Und hier oben gibt es auch noch mal einen Schrank, ebenso einen Unterschrank für Lebensmittel oder vielleicht auch schon Kleidung. Die besseren Kleidungsstücke, die kann man aber auch hier gleich am Eingang in diesem großen Kleiderschrank unterbringen. Da gibt es eine Stange, wo Bügel aufgehängt werden können. Und auch hier und hier unten ist weiterer Stauraum. Und noch einen ganz besonderen Stauraum haben wir hier gleich am Eingang, nämlich ein Wein-Regal für drei Weinflaschen. Das ist eine nette Idee.

So, hier ist das kleine Badezimmer. Aber es ist nicht nur klein, es ist auch vollständig. Es gibt eine Toilette mit Wasserspülung, es gibt ein Waschbecken und man kann diesen Wasserhahn sozusagen auch zum Duschkopf umfunktionieren und hier drin duschen. Dann aber wird es tatsächlich ziemlich eng und auch zu niedrig, weil sich hier schon die Dachrundung stark bemerkbar macht. Deshalb lässt sich der Bretterrost hier unten herausnehmen und man gewinnt ein paar Zentimeter mehr Stehhöhe, um hier ein bisschen bequemer zu duschen.

Dieser Wasserschlauch übrigens ist lang genug, man könnte auch das Fenster aufmachen und den benutzen, um draußen irgendwas sauber zu machen, vielleicht den Hund. So, und schließlich gibt es hier drin auch noch mal ein Staufach hier hinter der Toilette, wo sich Shampoo, Seife, Toilettenpapier oder auch Handtücher unterbringen lassen. So, jetzt gucken wir weiter in den Wohnraum.

Die Wohnecke, die besteht im Wesentlichen aus dieser U-förmigen Sitzgruppe. Und auch hier gibt es offene Ablagefächer links und rechts oben. Und es gibt Stauraum unter den Sitzbänken, unter dieser Sitzbank, unter dieser Sitzbank und in dieser nicht. Denn hier befindet sich ein 30 Liter Frischwassertank darunter und die Heizung fürs Warmwasser und für die Warmluft. Die Heizung kann betrieben werden, mit Gas oder mit Strom und mit Strom nur dann, wenn der Wohnwagen einen Landstromanschluss hat. Dann funktionieren auch die beiden 230 Volt Steckdosen hier drinnen.

Für die normale Elektrizitätsversorgung, dass heißt für die 12-Volt-Anschlüsse, die USB-Anschlüsse und die LED-Beleuchtung, da reicht eine 12-Volt-Batterie, die hier vorne drin untendrunter eingebaut ist, vollkommen aus.

Die Fenster an den Seiten und auch das Dachfenster lassen sich allesamt öffnen, aufklappen. Sie können mit Fliegengittern verschlossen werden oder auch mit Rollos verdunkelt werden. Das große Panoramafenster hier vorne im Bug, das lässt sich weder öffnen, noch hat es Rollos. Dazu ist es einfach zu stark gebogen in beide Richtungen. Aber es gibt hier einen Vorhang, mit dem sich das ein bisschen abdunkeln lässt. Und an den Gardinen sieht man schon, ebenso wie an den Lederpolstern, farblich lässt es sich ganz nach dem persönlichen Geschmack hier drinnen gestalten.

Jetzt bleibt noch die große Frage: Wo wird eigentlich geschlafen? Und die naheliegende Antwort: dazu muss die Sitzgruppe umgebaut werden. Das tun wir jetzt. Als erstes wird der Tisch demontiert. Tischplatte und Tischbein lassen sich auseinanderbauen und die werden dann hier verstaut. So, hier im Kleiderschrank gibt es eine spezielle Halterung, sowohl für die Tischplatte, die hier eingeklemmt wird, als auch fürs Tischbein.

Jetzt müssen die Lattenroste von hier unten hervorgezogen werden und dann die Polster entsprechend ausgelegt. Sodass eine Liegefläche ein Doppelbett mit den Maßen 1,80 mal 1,90 entsteht. Richtig gemütlich hier – und ein Nickerchen könnte ich jetzt auch vertragen.

Moment, das Fazit noch Jürgen.

Da hast du immer recht, sehr gut.

Der Barefoot Caravan ist ein origineller Caravan für zwei. Er ist gut verarbeitet, solide gebaut und zumindest für meinen Geschmack so lovely. Pluspunkte sind die robuste Bauart des Wohnwagens, dann die sehr kluge Raumaufteilung und das ansprechende Design.

Minuspunkte sind das Fehlen eines Sichtschutzes am Badezimmerfenster, die nicht gerade üppige Stehhöhe mit 1,83m. Nico musste die ganze Zeit mit eingezogenem Kopf drehen. Und der Stickerschock, also der hohe Preis.

Wieso? Was kostet der denn?

Der Barefoot Caravan kostet 38.990 €. Das sind umgerechnet 6.000 € pro Quadratmeter. So viel kostet Wohnraum sonst nur in deutschen Großstädten. Andererseits mit dem Wohnwagen hier kann man schnell den Ort wechseln, falls es mal Ärger mit den Nachbarn gibt.