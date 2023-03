Zwar fahren auch immer mehr SUV elektrisch, vergangenes Jahr taten das 16 Prozent der SUV-Neuwagen. Doch benötigten diese auch größere Batterien als Kleinwagen, sodass ein wachsender Markt für Elektro-SUV zusätzlichen Druck auf die Batterielieferketten ausübe und die Nachfrage nach dringend benötigten Materialien weiter erhöhe, so die IEA.

Die Stadtgeländewagen stehen seit Jahren für ihre schlechte Umweltbilanz in der Kritik. Weil sie so schwer und weniger effizient sind, verbrauchen sie laut IEA rund 20 Prozent mehr Treibstoff als durchschnittliche Mittelklassewagen. Das erhöhe sowohl die Nachfrage nach Öl als auch die CO 2 -Emissionen.