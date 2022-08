SPD-Vorschlag In Berlin soll weiterhin ein 9-Euro-Ticket gelten

Berlinerinnen und Berliner indes könnten auch über den August hinaus von dem vergünstigten Ticket profitieren: Die SPD von Regierungschefin Franziska Giffey schlägt vor, eine solche Regelung zunächst bis Ende des Jahres einzuführen. Mit dem Ticket könnten Besitzer aber nur im Tarifbereich AB fahren – also in Berlin, nicht in Brandenburg, und auch nicht mehr bundesweit. Entsprechende Medienberichte wurden der Nachrichtenagentur dpa am Freitag aus Parteikreisen bestätigt.