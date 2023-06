Seit Tagen wird in Berlin hitzig über neue Radwege diskutiert – deren Bau will die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU überprüfen. Nun haben die Fraktionen von Linken und Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus einen gemeinsamen Antrag für die Plenarsitzung am nächsten Donnerstag angekündigt, mit dem sie den Radwege-Ausbaustopp verhindern wollen.