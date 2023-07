Mehrere tausend Menschen sind am Sonntag in Berlin auf die Straße gegangen – oder gefahren. Sie demonstrierten für bessere Bedingungen für Radfahrer im Straßenverkehr. Der Anlass: Der Machtwechsel in Berlin.

Elena Laidler-Zettelmeyer, Zukunft Fahrrad e.V.:

»Es ist eine sehr starke Unsicherheit, herrscht natürlich unter den Fahrradfahrern und Fahrradfahrern selber. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es weiter mit den geplanten Radverkehrsinfrastrukturprojekten? Erste Signale, die natürlich kommunikativ von der Landesregierung ausgesendet werden, fühlen sich nicht besonders positiv an.

Die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin hat im Februar die CDU gewonnen, sie führt nun eine Koalition mit der SPD an. Und die CDU-Verkehrssenatorin will den Ausbau der Radwege in der Hauptstadt nun überprüfen lassen. Zum Ärger vieler Radfahrerinnen und Radfahrer.

Ragnhild Sorensen, Changing Cities e.V.:

»Wir haben in Berlin ein Mobilitätsgesetz. Das schreibt vor, dass es Vorrang für den Fußverkehr, für den Radverkehr und ÖPNV, bei allen Planungen und Maßnahmen. Das ist das Gesetz. Wenn jetzt die Frau Senatorin dann es einfach stoppt, dann fragt man sich, ist das wieder ... ist das noch gesetzlich überhaupt? Und macht das überhaupt Sinn? In sieben Jahren 2030 müssen, muss der Verkehrssektor, also die Emissionen im Verkehrssektor, halbiert werden. Wenn man jetzt mehr Platz für Autos schafft, wie soll das gehen? Das passt überhaupt nicht, das eine mit dem anderen.«

Viele Radfahrerinnen und Radfahrer fühlen sich bei der Stadtplanung ohnehin nicht genug berücksichtigt.

Louise Petzschmann, Demonstrantin:

»Also für mich bedeutet Fahrrad fahren ziemlich viel Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit, die möchte ich ausbauen sozusagen und nicht wieder einschränken. Das ist mein Statement dazu.«

Jürgen Holbe, Demonstrant:

»Ich möchte gern, dass innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings Amsterdamer Verhältnisse entstehen. Nicht mehr und nicht weniger. Die sind unser Vorbild.«

Die vielen Fahrräder schränkten am Sonntag auch den Autoverkehr ein – deshalb gab es auch Streit. Das ist allerdings nicht neu im Berliner Verkehr.

Battist Rabay, Demonstrant:

»Ich finde generell, dass die Stimmung im Straßenverkehr sehr aufgeheizt ist und da geht es schon darum, dass man halt häufiger angehupt wird und natürlich auch Radfahrer dann halt aggressiver reagieren. Und das führt natürlich nicht dazu, dass man eine Diskussion hat mit Autofahrern, sondern das ist eher so okay, ihr seid die, wir sind die und so kommen wir nicht weiter.«

Mit Blick auf den Streit um die Radweg-Planung dürfte die Stimmung nicht nur im Straßenverkehr der Hauptstadt angespannt bleiben – sondern auch in der Berliner Politik.