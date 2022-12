In der Landeshauptstadt ist es eng – zu eng. Auf den Gehwegen Berlins parken Fahrräder, E-Roller und Motorräder dicht an dicht. Passanten kommen kaum noch durch. Um das Problem zu lösen, sollen Zweiräder künftig häufiger auf Flächen abgestellt werden, auf denen derzeit meist Pkw parken, etwa am Fahrbahnrand oder auf Parkständen. Deshalb will der Berliner Senat kleinere Fahrzeuge von den dort fälligen Parkgebühren befreien.