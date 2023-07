Vorerst gestoppt bleiben die drei Radwegeprojekte in der Stubenrauchstraße in Neukölln, der Roedernallee in Reinickendorf und der Blankenfelder Chaussee in Pankow. Bei einigen der Radwege, die nun endgültig genehmigt wurden, sollen die ursprünglichen Planungen nur geringfügig geändert werden. Dort hatte auch die Industrie- und Handelskammer darauf gedrängt, die Pläne zu verwirklichen. Denn mit den Radspuren sollen auch für den Lieferverkehr reservierte Haltebereiche geschaffen werden.