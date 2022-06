Trotz der steigenden Lebensmittelpreise landen in der EU immer noch große Mengen von Raps- und Sonnenblumenöl als Biodiesel im Tank von Autos. Täglich würden so 17.000 Tonnen Raps- und Sonnenblumenöl verbrannt, das seien umgerechnet rund 19 Millionen Flaschen der Speiseöle, errechnete die Organisation »Transport & Environment« (T&E) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.