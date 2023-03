Musterstrecke für mehr Sicherheit

Tatsächlich galt die betroffene Strecke als Unfallschwerpunkt, bis 2003 das Tempolimit eingeführt wurde. Im Vorjahr waren noch 834 Unfälle mit acht Toten und 226 Verletzten gezählt worden, die Zahlen sanken anschließend drastisch. Im Corona-bedingt verkehrsarmen Jahr 2020 starb niemand auf der Strecke, im vergangenen Jahr ein Mensch bei 532 Unfällen.

Eine 2007 veröffentlichte Studie der Landesregierung wird in Diskussionen über das Tempolimit bis heute oft zitiert – als ein seltener Versuch, systematisch die Auswirkungen im realen Verkehr zu untersuchen, ohne verzerrende Vergleiche wie Autobahn-Landstraße oder In- und Ausland. Demnach senkt Tempo 130 die Unfallzahlen und daraus folgenden Kosten so deutlich, dass die Vorteile die Nachteile des Zeitverlusts durch langsameres Fahren überwiegen. Es entstehe »ein Nutzen für die Allgemeinheit«. Die heute im Zentrum der Debatte stehenden Klimaeffekte wurden damals erwähnt, aber nicht analysiert.