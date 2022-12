Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen muss Beschwerden gegen Falschparker nachgehen

Halb aufgesetztes Parken ist grundsätzlich nicht erlaubt – Ausnahmen gelten nur an extra gekennzeichneten Stellen und auch dann nur für Fahrzeuge unter 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. In Bremen wird es jedoch seit Jahren für alle Autos in eng bebauten Stadtteilen toleriert, ebenso wie in vielen anderen Städten. Daher könnte sich der Bremer Fall bundesweit auswirken. Mit dem Urteil haben Anwohnerinnen und Anwohner nun den Anspruch, dass ihre Beschwerden gegen Falschparker geprüft werden. Mit der Forderung regelmäßiger Kontrollen war die Klägerseite dagegen nicht erfolgreich.