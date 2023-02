Komplett verhindert werden neue Autobahnen auf dem Klageweg eher nicht, mitunter aber Planungsfehler korrigiert. Der BUND hatte etwa im vergangenen Juli Erfolg mit einer Klage gegen die geplante Küstenautobahn A20. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte den Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 2018 für einen 13 Kilometer langen Abschnitt in Niedersachsen für rechtswidrig. Die Autobahn dürfe nicht durchs Moor führen. Das Klimaargument wurde hierbei nicht berücksichtigt, weil das Klimaschutzgesetz zum Zeitpunkt der Planung noch nicht in Kraft war.

Auch aus juristischer Sicht gibt es Bedenken gegen die nun beschlossene Beschleunigung. Der Staat gebe den Gerichten eine gewünschte Entscheidung vor und greife so in die Unabhängigkeit der Justiz ein, monieren Skeptiker. Aus der Expertenanhörung Ende Januar vermerkte das Bundestagsprotokoll »teils scharfe Kritik annähernd aller geladenen Sachverständigen«. Daraufhin milderten die Ampelfraktionen ihren Entwurf in einigen Punkten ab.