Niko Bünten

»Ja, gut, dass du nicht Musiker geworden bist schon einen von Beruf hast, Jürgen.«

Jürgen Pander

»Niko, Musik mache ich auch nur ausnahmsweise. Wenn einem die Gelegenheit praktisch vor die Füße fällt, so wie hier. Das Auto, mit dem wir uns heute befassen, hat an allen Türablagen drei Haltegummis, die Töne von sich geben. Ein musikalischer Gruß schon beim Einsteigen. Wer denkt sich sowas aus? Ein chinesischer Automobilhersteller. Wir drehen eine Runde mit dem BYD Atto 3. Drehen wir mit dem Auto erstmal eine allgemeine Kennenlernrunde. Die Firma BYD wurde erst 1995 im chinesischen Shenzhen gegründet, und zwar als Batteriehersteller. BYD ist heute einer der größten Akku-Produzenten der Welt. Seit 2003 baut BYD auch Fahrzeuge. Seit gut einem Jahr ausschließlich solche mit reinem Elektroantrieb und inzwischen ist BYD der zweitgrößte Elektroautohersteller in China. Und seit einigen Monaten wird das Geschäft auch auf Europa ausgedehnt. In Deutschland gibt es drei Modelle: einen großen SUV, eine große Limousine und als Einstiegsmodell eben den Atto 3. Der Kompaktwagen hat fünf Türen, fünf Sitzplätze, ist 4,45m lang, 1,88m breit und 1,62m hoch. Und das Design stammt von dem Deutschen Wolfgang Egger. Der ist Chefdesigner bei BYD, war zuvor bei Alfa Romeo und Audi. Es ist insgesamt stimmig, unaufgeregt und im besten Sinne durchschnittlich. Die drei Buchstaben des Markennamens BYD, die stehen für Build Your Dreams. Das heißt so viel wie: Verwirkliche deine Träume. Am Heck kann man das nochmal ausgeschrieben nachlesen. Von außen lässt sich nicht so ganz genau sagen, welche Träume die BYD-Entwickler verfolgen. Von innen schon eher. Die Klampfe an den Türen haben wir ja schon gesehen. Schauen wir mal, was uns drinnen noch so erwartet. Draußen dezent, aber hier drinnen, da spielt richtig die Musik. Das Armaturenbrett zum Beispiel, das swingt geradezu. Oder auf den Kunstledersitzen gibt es einen farblichen Dreiklang. Und die Lüftungsdüsen hier, die sehen aus, als ob Schallplatten in einer alten Jukebox stehen. Überhaupt gibt es viele ungewöhnliche Details hier drinnen. Das LED-Licht um die Lautsprecher, das lässt sich nicht nur in der Lieblingsfarbe einstellen, sondern pulsiert auf Wunsch auch im Rhythmus der Musik. Dann gibt es hier diesen Wählhebel fürs Automatikgetriebe, der aussieht wie ein Schubhebel im Flugzeug. Oder der Türgriff, wie ein massives Werkzeug. Und der Türöffner hier oben, ist auch ziemlich ungewöhnlich. Fast schon Standard ist so ein Dreispeichenlenkrad. Auch hier gibt es etliche Bedienelemente darauf. Tasten also, zum Beispiel hier für den adaptiven Tempomat und für die Spurführung, hier für die Sprachbedienung oder die Lautstärkeregelung für die Musik. Auf der Lenksäule wiederum sitzt das fünf Zoll kleine, muss man sagen, Digitalcockpit. Das ist ein bisschen schwer abzulesen. Manches ist ziemlich klein dargestellt. Dafür gibt es aber einen sehr großen 15,6 Zoll großen Touchscreen als zentrales Bedienelement, auf dem alles Wesentliche gesteuert wird. Und der beherrscht noch einen Trick. Der kann nämlich sich um 90 Grad drehen, je nachdem, ob man lieber Hochformat oder eben Querformat haben möchte hier im Auto. Jetzt machen wir was ganz Unspektakuläres. Niko, wir fahren. Steig ein. Das Interieur mag ungewöhnlich sein. Das Fahren im Atto 3 ist völlig normal. Das Lenkgefühl passt, der Antrieb ist kraftvoll und agil und am Komfort gibt es überhaupt nichts zu meckern. Eher schon, am, mal wieder bei einem Auto, eingeschränkten Blick nach hinten. Und an der Tatsache, dass sich die Rekuperation, also die Energierückgewinnung hier mit dieser Taste verstellen lässt, aber lediglich in zwei Stufen. Und diese beiden Stufen sind noch nicht einmal besonders unterschiedlich. Beim Euro NCAP Crashtest hat der Atto 3 5/5 möglichen Sternen erzielt, also eine sehr gute Wertung. Ein Grund dafür sind die vielen Assistenzsysteme, die es in dem Auto gibt, unter anderem eine Tote-Winkel-Überwachung, eine Verkehrszeichenerkennung und einen Notbremsassistenten, dazu etliche weitere. Die Besonderheit an der Marke BYD ist, dass sie nach eigenen Angaben der einzige Elektroautohersteller der Welt ist, der den kompletten E-Antrieb, also die E-Architektur komplett selbst entwickelt und baut. Und zwar von der E-Maschine bis zum Akku, von den Steuergeräten bis zur Leistungselektronik, von dem Ladesystem bis hin sogar zu den Halbleitern. Mehr zum Antrieb jetzt gleich, wenn wir anhalten. So, schauen wir mal unter die Haube. Da fällt auf, es wäre noch Platz für einen Frunk gewesen, also einen Frontkofferraum, denn der Elektroantrieb ist ziemlich weit unten platziert. Beim Blick aufs Datenblatt fällt auf: Die E-Maschine leistet 150 kW, das entspricht 204 PS. Sie entwickelt ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmetern, macht den Wagen bis zu 160 kmh schnell und verbraucht im Schnitt laut WLTP Norm 15,6 kWh. Der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku hat eine Speicherkapazität von 60,5 kWh. Das bedeutet übersetzt in Reichweite etwa 420 Kilometer. Geladen werden kann dieser Akku mit bis zu elf Kilowatt Wechselstrom oder bis zu 88 Kilowatt Gleichstrom. Das heißt, in ungefähr einer halben Stunde ist unter optimalen Bedingungen der Akku wieder zu 80 % geladen. Es handelt sich um eine sogenannte Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, und zwar um eine Bladebatterie. Der Vorteil der Bladebatterie: Sie gilt als besonders sicher, robust und sehr platzsparend. Und außerdem kommt sie im Fall des Atto 3 ohne Nickel und Kobalt aus. So, und jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter nach hinten. Ein rascher Blick in den Fond, in dem ordentliche Platzverhältnisse herrschen, und ein helles, luftiges Raumgefühl, denn das Glaspanoramaschiebedach ist serienmäßig hier im Atto 3. So, und jetzt schauen wir noch in den Kofferraum. Für den Atto 3 gibt es zwei Ausstattungsniveaus. In unserem Testwagen steckt das Höhere und deswegen auch eine elektrische Heckklappe. Das ist der Kofferraum. 440 Liter passen rein. Das ist nicht so besonders viel, aber es ist hier schön zugänglich. Außerdem gibt es eine strapazierfähige Gummimatte. Und hier drunter ein Untergeschoss, zum Beispiel für die Ladekabel. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, dann wächst das Ladevolumen auf 1338 Liter. So, und wir drehen jetzt noch eine Runde. Der Atto 3 ist ein durchdachtes, praktisches und ziemlich überzeugendes Elektroauto. Bei Ausstattung, Platzangebot und Elektroantrieb ist er absolut auf Augenhöhe mit allen anderen Elektromodellen, die derzeit in der unteren Mittelklasse angeboten werden. Und das ist durchaus beeindruckend für einen Hersteller, der überhaupt erst seit 20 Jahren Autos baut. Außerdem gibt BYD eine Garantie von vier Jahren aufs Auto und acht Jahren auf den Akku. Gut gefallen uns: das funkige Interieur, das ausgewogene Fahrgefühl und der solide Gesamteindruck. Minuspunkte sind das sehr klein geratene Digitalcockpit, der auch nicht gerade besonders große Kofferraum und die eher durchschnittliche sogar ein bisschen unterdurchschnittliche Ladeleistung. Und Preis? Was kostet der? Den BYD Atto 3 gibt es in der Grundausstattung ab ungefähr 42.000 €. Und unser Testwagen mit der besseren Ausstattung, der kostet rund 44.500 €. Auch beim Preis also trifft der Hersteller einen ganz harmonischen Ton. Es ist eben auch ein musikalisches Auto. Und jetzt passt auf, Niko. Er spielt für uns sogar eine Abschiedsmelodie. Nicht schlecht.«