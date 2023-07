An allzu viel Eile sollten sich Dolphin-Fahrer ohnehin nicht gewöhnen. Denn spätestens an der Ladesäule ist Geduld gefragt. Dort fällt der BYD mit 7 kW am Wechsel- und 60 kW am Gleichstromlader dramatisch hinter die Konkurrenz zurück. Dass der große Akku 11 und 88 kW Ladeleistung schafft, macht die Sache nicht viel besser.

Das werden wir nicht vergessen: Kaum ein Detail bleibt wirklich in Erinnerung. Der Wagen ist in jeder Hinsicht so durchschnittlich, im besten Sinne unauffällig und in sich so schlüssig, dass beim Kunden nichts hängen bleibt. Und weil er so unaufgeregt und billig ist, hat er das Zeug, zu einem Bestseller des elektrischen Zeitalters zu werden, der VW und Co. Kopfschmerzen bereiten dürfte.

Thomas Geiger ist freier Autor und wurde bei seiner Recherche von BYD unterstützt. Die Berichterstattung erfolgt davon unabhängig.