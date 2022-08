Es wächst, und wächst, und wächst: das Interesse an Wohnwagen und Wohnmobilen. Allein in Deutschland sind rund 740.000 Wohnwagen und 767.000 Reisemobile zugelassen. Rechnet man Pkw hinzu, die aufgrund ihrer Ausbauten ebenfalls als Campingmobile genutzt werden, sowie Fahrzeuge auf Dauerstellplätzen, sind in Summe rund 1,8 Millionen Campingmobile hierzulande im Einsatz.