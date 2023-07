Die Bundesministerien für Verkehr und Wirtschaft haben in letzter Minute eine Novelle des Carsharing-Gesetzes abgeblasen. In ihrem Koalitionsausschuss im März hatte die Ampel »eine schnellere Umstellung von Carsharing-Flotten auf CO 2 -neutrale Antriebe« vereinbart. Der klimafreundliche Antrieb solle ab 2026 »zu einem Eignungskriterium für die Zulassung« werden. Nach SPIEGEL-Informationen ist diese Pflicht nun vom Tisch.