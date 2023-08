Auf den weiteren Plätzen folgen die USA mit 3,4 und Deutschland mit 1,9 Millionen E-Autos, Frankreich mit 1,1 Millionen und das Vereinigte Königreich mit einer Million.

Der Analyse zufolge wächst der Vorsprung Chinas als größter und wichtigster Markt noch weiter: Vergangenes Jahr wurden dort laut ZSW 6,5 Millionen reine Elektroautos und Plug-in-Hybride neu zugelassen – das sind knapp 61 Prozent der weltweiten Neuzulassungen in dieser Fahrzeugkategorie. Auch hier geht der zweite Platz an die USA mit knapp einer Million Neuzulassungen. In Deutschland waren es den Angaben zufolge rund 833.000.